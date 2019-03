So viel Macht haben Menschen mit ihren Reisepässen - Deutschland nur auf Platz 2

Für manche Menschen ist der Reisepass der Schlüssel zur Welt, für andere kann er ein Hindernis darstellen. Welche Länder verfügen über die mächtigsten Reisepässe?

Wer einen deutschen Pass hat, der hat es bei Reisen rund um den Globus für gewöhnlich recht einfach: Man erhält Visa für viele verschiedene Länder und hat meist einen guten Ruf, der einem vorauseilt. Anders sieht es bei anderen Herkunftsländern bzw. Reisepässen aus.

Passport Index 2019: Das sind die mächtigsten Reisepässe der Welt

Der Henley Passport Index wertet nach strengen Maßstäben aus, welche Reisepässe ihren Besitzern am meisten Macht verschaffen - und welche so gut wie gar nicht. Es wird dabei ausgewertet, welche Menschen mit welchen Reisepässen die meiste Freiheit auf Reisen genießen, in wie vielen Ländern sie Visa erhalten und das anhand eines Vergleichs der letzten 14 Jahre, seit es die Auswertung gibt. Der Index basiert auf IATA-Daten und wird jedes Jahr aktualisiert.

In diesem Jahr landeten drei Reisepässe auf Platz 1: Japan, Singapur und Südkorea. Auf Platz 2 folgt Deutschland. Den dritten Platz belegen in diesem Jahr ganze fünf Länder, die in Sachen Macht des Reisepasses gleichauf sind: Dänemark, Finnland, Frankreich, Italien und Schweden. Das Schlusslicht im Ranking bilden auf den Plätzen 100 bis 104 die Länder Eritrea, Sudan, Jemen, Pakistan, Somalia, Syrien, Afghanistan und Irak.

Das Ranking wertet aus, mit welchem Reisepass man in welches Land visumsfrei einreisen darf. Für Besitzer des deutschen Reisepasses sind dies 188 Destinationen weltweit.

Das sind die 50 mächtigsten Reisepässe der Welt 2019

Rang Land 1 Japan 1 Singapur 1 Südkorea 2 Deutschland 3 Dänemark 3 Finnland 3 Frankreich 3 Italien 3 Schweden 4 Luxemburg 4 Spanien 5 Österreich 5 Niederlande 5 Norwegen 5 Portugal 5 Schweiz 5 Vereinigtes Königreich 6 Belgien 6 Kanada 6 Griechenland 6 Irland 6 USA 7 Tschechische Republik 8 Malta 9 Australien 9 Island 9 Neuseeland 10 Ungarn 10 Lettland 10 Litauen 10 Slowakei 10 Slowenien 11 Estland 12 Liechtenstein 13 Malaysia 14 Chile 15 Monaco 15 Polen 16 Zypern 17 Argentinien 17 Brasilien 18 Rumänien 19 Bulgarien 19 Hong Kong 19 San Marino 20 Andorra 20 Kroatien 21 Brunei 21 Vereinigte Arabische Emirate 22 Israel 23 Barbados 24 Mexiko 25 Uruguay 26 Bahamas 27 St. Kitts and Nevis 28 Antigua and Barbuda 28 Costa Rica 28 Seychellen 28 Trinidad and Tobago 28 Vatikanstadt 29 Taiwan 30 St. Vincent and the Grenadines 31 Mauritius 31 St. Lucia 32 Grenada 32 Paraguay 33 Macao 33 Panama 34 Dominica 34 Salvador 34 Honduras 35 Guatemala 35 Venezuela 36 Peru 37 Samoa 38 Serbien 38 Solomon Inseln 39 Vanuatu 40 Nicaragua 40 Tuvalu 40 Ukraine 41 Kolumbien 42 Nord Mazedonien 42 Tonga 43 Marshall Inseln 43 Montenegro 44 Kiribati 45 Mikronesien 45 Moldawien 46 Bosnien Herzegovina 47 Palau Inseln 47 Russische Föderation 48 Albanien 49 Georgien 50 Türkei ... ... 100 Eritrea 100 Sudan 101 Jemen 102 Pakistan 103 Somalia 103 Syrien 104 Afghanistan 104 Irak

Quelle: Das gesamt Ranking finden Sie auf der Website des Henley Passport Index.

sca