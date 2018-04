Wie viel Zeit muss ich am Flughafen einplanen?

Nicht selten beginnt der Urlaub mit Stress, berechnen doch viele zu wenig Zeit für Check-In, Security-Check und Boarding. Mit dieser Übersicht klappt's stressfrei.

Der Urlaub ist gebucht, das Hotel in der Sonne wartet schon - höchste Zeit für Entspannung und ein paar freie Tage. Doch schon auf dem Weg zum Flughafen dann der Schock: Ist genug Zeit, um einzuchecken? Was, wenn am Security-Check viel los ist? Und wann ist eigentlich Boarding?

Damit am Flughafen alles glatt läuft, hat die Redaktion die Antworten auf diese und weitere wichtigen Fragen zusammengestellt:

Wo erfahre ich eigentlich, ob mein Flug pünktlich startet?

Damit Sie nicht in die Bredouille kommen und der Aufenthalt am Flughafen in Stress ausartet, lohnt es sich, vor der Abreise noch einmal die Flugdaten zu checken. Das geht am besten auf der Webseite des jeweiligen Fluganbieters oder der des Flughafens selbst. Am Flughafen können Sie sich dann über die Anzeigetafeln informieren, ob es Verspätung gibt oder sich das Gate geändert hat.

Vertrauen Sie aber nicht allzu sehr darauf, dass eine angezeigte Verspätung auch wirklich eintritt. Oftmals geben die Fluggesellschaften hier mehr verspätete Zeit an, als es dann wirklich der Fall ist.

Wie lange vorher muss ich am Flughafen sein?

Je nach Reiseentfernung empfiehlt es sich, zwischen 90 und 120 Minuten vor Boarding am Flughafen zu sein. Zudem sollten Sie bei Ihrer Anreise an den Flughafen beachten, dass viele Fluggesellschaften den Check-In-Schalter 30 bis 60 Minuten vor Abflug schließen. Der Gedanke "das Flugzeug wird schon nicht ohne mich starten" ist also fehl am Platz.

Auch sollten Sie für unvorhergesehene Zwischenfälle einen Puffer einbauen: Die Bahn zum Flughafen kann Verspätung haben, das Auto kann auf dem Weg in einen Stau geraten. Und auch am Flughafen selbst ist es nicht gewiss, dass Sie am Check-In gleich an die Reihe kommen oder der Security-Check glatt läuft. Auch die interne Anbindung des Flughafens spielt eine Rolle, denn nicht immer ist man schnell an dem Gate, von dem aus man losfliegt.

Ohne Stress: Wie lange dauert das Einchecken?

Bei vielen Fluggesellschaften kann bereits 24 Stunden vor dem Abflug bequem von zuhause oder dem Urlaubsort aus eingecheckt und ein Sitzplatz ausgewählt werden. Dennoch müssen oft noch die Koffer am Flughafen aufgegeben werden. Das kann gerade in Ferienzeiten etwas Zeit in Anspruch nehmen, schließlich haben viele Passagiere Gepäck zum Aufgeben und nicht nur Handgepäckstücke dabei.

Wie schwer darf Handgepäck im Flugzeug eigentlich sein?

Es lohnt sich also in jedem Fall, für das Aufgeben und ggf. Einchecken rund 30 Minuten einzuplanen. Sollte es dann wider Erwarten schneller gehen, bleibt umso mehr Zeit für eine ausgiebige Shopping-Tour durch die Duty-Free- und Mode-Shops.

Wie viel Zeit muss ich am Security-Check einplanen?

Auch am Security-Check gilt: Wenn Sie Glück haben, ist kaum was los, die Sicherheitskontrolle beginnt beim Durchgehen nicht zu piepen und auch in Ihrem Handgepäck wird nichts Auffälliges gefunden, was untersucht werden muss.

Wenn aber gerade viele Reisende unterwegs sind oder der Mann vor Ihnen vergisst, seinen Gürtel abzunehmen, bevor er durch das Tor der Sicherheitskontrolle tritt, sieht die Sache schon wieder anders aus. Planen Sie also auch hier etwa 30 Minuten ein - vor allem, wenn Sie sich an einem Flughafen befinden, an dem Sie nicht genau einordnen können, wie viel wirklich los sein wird.

Um selbst zu vermeiden, dass es am Security Check zu lange dauert, beachten Sie am besten folgende Punkte:

Packen Sie alle Flüssigkeiten in einen dafür vorgesehenen durchsichtigen Plastikbeutel. Diese kommt gesondert vom Handgepäck in eine der Plastikschalen, die durch die Sicherheitskontrolle laufen.

in einen dafür vorgesehenen durchsichtigen Plastikbeutel. Diese kommt gesondert vom Handgepäck in eine der Plastikschalen, die durch die Sicherheitskontrolle laufen. Ziehen Sie alles, was bei der Sicherheitskontrolle piepen könnte, aus : Jacken, Gürtel, schweren Schmuck und ggf. Ihre Schuhe und legen Sie sie in eine der Plastikschalen. So ersparen Sie allen die Warterei.

: Jacken, Gürtel, schweren Schmuck und ggf. Ihre Schuhe und legen Sie sie in eine der Plastikschalen. So ersparen Sie allen die Warterei. Nehmen Sie Gegenstände aus Ihren Hosentaschen und legen Sie sie zu Ihren anderen Sachen in die Plastikschale.

und legen Sie sie zu Ihren anderen Sachen in die Plastikschale. Halten Sie Ihr Flugticket bereit, sodass Sie es vorzeigen können, wenn Sie an der Reihe sind.

Legen Sie alle elektronischen Geräte samt Zubehör (zum Beispiel Ladegeräte) gesondert in eine Plastikschale.

(zum Beispiel Ladegeräte) gesondert in eine Plastikschale. Warten Sie auf die Anweisungen des Flughafenpersonals, wann Sie durch das Tor der Sicherheitskontrolle treten dürfen.

Wann muss ich an meinem Gate sein?

Einmal eingecheckt und durch den Security-Check durch, wird es schon wesentlich entspannter. Wenn jetzt noch Zeit bis zum Boarding übrig ist, steht einer kleinen Shopping-Tour nichts mehr im Wege.

Achten Sie dabei aber weiterhin auf Durchsagen und Anzeigetafeln. Es kommt vor, dass schon vor der geplanten Uhrzeit zum Boarding aufgerufen wird. Das bedeutet meist nicht, dass das Flugzeug auch früher startet. Dennoch schadet es nicht, sich dann bereits zum Gate zu begeben.

Wie lange vorher ist das Boarding vor dem Abflug?

Bei Kurzstrecken- oder Inlandsflügen ist das Boarding meist 20 bis 30 Minuten vor dem geplanten Abflug, bei Langstreckenflügen beläuft sich die Zeit auf 30 bis 40 Minuten vor dem Start. Planen Sie also Ihre Zeit nicht nach dem Abflug - sonst droht am Abreisetag das böse Erwachen.

Auch hier empfiehlt sich, die genauen Daten nochmal vorher auf der Webseite des Fluganbieters zu checken. Dann steht einer stressfreien Reise nichts mehr im Weg.

sca