Vielflieger? Auf diesem Platz im Flugzeug bleiben Sie am wahrscheinlichsten gesund

Im Urlaub krank - gibt es Nervigeres? Stress und Menschenmassen auf der Reise erhöhen das Risiko, sich einen Infekt einzufangen. Die richtige Platzwahl ist wohl entscheidend.

Immer wieder kursiert die Vermutung, dass man im Flugzeug schneller krank wird. Und tatsächlich bieten trockene Luft und viele Menschen auf engstem Raum Viren und Bakterien eine perfekte Spielwiese. Wer ein intaktes Immunsystem hat, dessen Körper kann sich in der Regel gut gegen Krankheitserreger zur Wehr setzen. Hustenden und niesenden Mitreisenden sollte man trotzdem tunlichst aus dem Weg gehen. Zudem gibt es einen Tipp bezüglich der Platzwahl im Flieger, der vor Krankheiten schützen soll.

Gesünder fliegen: Deshalb sollten Sie immer den Platz mit Aussicht wählen

Mitarbeiter der Emory University in Atlanta haben sich mit der Frage beschäftigt, wie sich Reisende am besten gegen Erkältungen schützen können. In einer Studie analysierten sie die Daten von 1.500 Passagieren auf zehn Inlandsflügen, wie das Portal Reisereporter berichtete. Aus der Veröffentlichung geht hervor, dass die Ansteckungsgefahr im Flieger geringer ist als viele annehmen. Einer der Gründe sei, dass die Erreger beim Niesen und Husten in der Regel nicht weit verteilt werden. Der niesende Flugzeugpassagier drei Reihen hinter einem ist also weniger problematisch, als viele denken.

Jedoch gibt es Faktoren, die die Ansteckungsgefahr mit Erkältungsviren immens erhöhen. So soll der Veröffentlichung zufolge das Risiko um 80 Prozent steigen, wenn ein kranker Flugzeugpassagier in einem Umkreis von einem Meter um Sie sitzt. Dem Reisereporter zufolge ist es deshalb am besten, wenn man den Fenstersitz belegt - so fällt zumindest ein potentiell kranker Sitznachbar weg.

Wer am Gang sitzt, kommt im Schnitt mit 64 (potentiell kränkelnden) Passagieren in Kontakt

Der Gangplatz ist zwar praktisch, weil man auf die Toilette und etwas spazieren gehen kann, ohne Sitznachbarn aufzuscheuchen. Doch was das Ansteckungsrisiko mit Viren und Bakterien angeht, ist der Gangplatz der Schlechteste, den man wählen kann. Denn damit würde man durchschnittlich mit 64 Personen auf einem Flug in Kontakt kommen. Diejenigen mit Fensterplatz hätten der Veröffentlichung der Emory University zufolge im Schnitt nur mit zwölf Personen engeren Kontakt.

