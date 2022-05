Gesundheit und Wohlbefinden stärken – im Herzen der Tiroler Alpen

Das Vivea Gesundheitshotel Umhausen ist umgeben von einer malerischen Landschaft. © Vivea Gesundheitshotels

Sie möchten sich ausgiebig entspannen und Ihrer Gesundheit etwas Gutes tun? Dann verbringen Sie Ihren Sommerurlaub in den Vivea Gesundheitshotels in Tirol.

Atmen Sie den Duft der frisch gemähten Wiese ein und erfrischen Sie Ihre Füße in einem kühlen Gebirgsbach. Fühlen Sie die Heilkraft der Alpen, die nachweislich unsere Stimmung hebt und unsere Atemwege reinigt. Verbinden Sie dieses einzigartige Gefühl mit ausgewählten Therapien und Anwendungen, die speziell an Ihre gesundheitlichen Bedürfnisse angepasst sind und erleben Sie einen Sommer voller Erholung, einzigartiger Erlebnisse und viel Gesundheit in den Vivea Gesundheitshotels in Tirol.

Sommerlaune im Vivea Gesundheitshotel Bad Häring

Machen Sie diesen Sommer zu Ihrem Sommer und erleben Sie unvergessliche Momente. In Bad Häring erwarten Sie unzählige Gelegenheiten, um sich selbst etwas Gutes zu tun. Spazieren Sie den Erlebnisweg der Sinne entlang, erkunden Sie die umliegende Berglandschaft auf malerischen Wanderwegen, verbringen Sie kulturelle Mußestunden in der Umgebung oder tauchen Sie ganz und gar in die Welt der Erholung ein. Mit der Gästekarte (KufsteinerlandCard) erhalten Sie außerdem kostenlose Erlebnisse, attraktive Ermäßigungen und Spezialangebote in der Festungsstadt Kufstein am grünen Inn und in den acht malerischen Dörfern, die zur Region gehören.

Tagträumen im Vivea Gesundheitshotel Umhausen

Ob wandern, bergsteigen oder klettern in der imposanten Bergwelt des Ötztals – alles ist möglich. Genießen Sie den Sommer, frei von Stress und nach Ihren ganz persönlichen Vorstellungen. Lassen Sie sich vom außergewöhnlichen Naturschauspiel des Stuibenfalls erfrischen und beschließen Sie den Tag mit einer Heilmassage, angenehmen Bädern und erfrischenden Therapien mit natürlichem Radonheilwasser. Auch im Ötztal profitieren Sie mit der Gästekarte (Ötztal Inside Card) von zahlreichen Vorteilen und lernen das längste Seitental des Inntals auf aktive und abwechslungsreiche Weise kennen.

Erholung am Puls der Natur

Lassen Sie sich ein Lächeln ins Gesicht zaubern und erleben Sie einen Sommer wie schon lange nicht mehr. Lehnen Sie sich entspannt zurück und genießen Sie jeden Augenblick in vollen Zügen.

Kleine Auszeit Ein paar sonnige Tage für Ihr Wohlbefinden mit den Gesundheitstagen

Do – So (3 Nächte) inkl. Vollpension von € 410,- bis € 510,-

So – So (4 Nächte) inkl. Vollpension von € 460,- bis € 580,- Große Auszeit Zeit zum Genießen nach Ihren Wünschen mit der Individualwoche

So – So (7 Nächte) inkl. Halbpension (VP auf Wunsch zubuchbar) von € 780,- bis € 990,- www.vivea-hotels.com/sommerurlaub-tirol

Anreise und Erreichbarkeit

Eine entspannte Anreise für einen entspannten Sommerurlaub – ob mit dem eigenen Auto oder den öffentlichen Verkehrsmitteln, hier finden Sie Näheres zu Ihren Anreisemöglichkeiten.

Vivea Gesundheitshotel Bad Häring Kostenloser Bustransfer vom Hbf. Wörgl direkt ins Vivea Gesundheitshotel. Rufen Sie bei Fragen gerne unter +43 5332 90500 an. https://www.vivea-hotels.com/hotels/bad-haering/kontakt/ Vivea Gesundheitshotel Umhausen im Ötztal Kostenloser Bustransfer vom Ötztal Bahnhof zum Vivea Gesundheitshotel. Bei Fragen stehen Ihnen die Mitarbeiter gerne unter +43 5255 50160 zur Verfügung. https://www.vivea-hotels.com/hotels/umhausen-im-oetztal/kontakt/

Kontakt

Vivea Gesundheitshotel Bad Häring

Kurstraße 1

6323 Bad Häring, Österreich

Telefon: +43 5332 90 500

E-Mail: haering@vivea-hotels.com

Webseite: https://www.vivea-hotels.com/hotels/bad-haering/

Vivea Gesundheitshotel Umhausen im Ötztal

Lehgasse 50

6441 Umhausen, Österreich

Telefon: +43 5255 50160

E-Mail: umhausen@vivea-hotels.com

Webseite: https://www.vivea-hotels.com/hotels/umhausen-im-oetztal/