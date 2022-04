Wandern an der Costa Blanca - Jakobsweg ab Jávea mit Sonnenaufgang am Meer

In Jávea an der Costa Blanca startet der Jakobweg „Camino del Alba“.

Von Judith Finsterbusch schließen

An der Strandpromenade in Jávea beginnt ein Teil des spanischen Jakobswegs, der nicht nur Pilger begeistert. Viele Touristen genießen die tollen Ausblicke und kulinarische Spezialitäten von der Costa Blanca. Tipps zum Jakobsweg finden Urlauber in diesem Artikel:

Er heißt Camino del Alba (Weg des Sonnenaufgangs), denn er beginnt ganz im Osten von Spanien: In Jávea an der Costa Blanca kann man diesen ganz besonderen Jakobsweg mit einem Sonnenaufgang über dem Meer beginnen. Den sieht man sich am besten bei einem leckeren Frühstück auf einer Terrasse an. Und das ist nur das erste kulinarische Erlebnis auf dem Weg, denn in vielen Dörfern an seinem Rand warten ortstypische Spezialitäten zu moderaten Preisen.

Im Hinterland der Costa Blanca geht es durch grüne Landschaften, die jetzt an Ostern besonders schön sind und dazu einladen, sie auf Fotos und Videos festzuhalten. Den Jakobsweg Camino del Alba sind in zehn Jahren 1.000 Wanderer gegangen. Er ist bei Spaniern, aber auch bei Touristen aus Mittel- und Nordeuropa sehr beliebt und für alle Altersklassen geeignet.