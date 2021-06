Wandern in den Bergen: Diese Regeln sollten Sie im Gebirge beachten

Urlaub und Freizeit

Die Beliebtheit von Bergwandern steigt zunehmend. Damit alle Wanderfreunde im Gebirge eine schöne Zeit haben, sollten sie einige Regeln beachten.

München – Eifel, Harz oder Alpen. Obwohl auch auf den Hütten und in den Seilbahnen die Corona-Abstandsregeln gelten, zieht es immer mehr Menschen ins Gebirge. Damit Sie, die anderen Wanderfreunde, Pflanzen und Tiere keinen Schaden nehmen, sollte an einige Regeln gedacht werden.

Wanderer, Mountainbiker, Trailrunner – auf Wanderwegen tummeln sich so einige Sportler. Während Fahrradfahrer auf den Wanderwegen bleiben müssen, könnten in Deutsch­land, Österreich und der Schweiz Fußgänger auch abseits der Wege gehen. „Alle Teile der freien Natur, insbesondere Wald, Berg­weide, Fels, Ödungen (...) können von jedermann unentgeltlich betreten werden“, heißt es beispielsweise im Bayerischen Naturschutzgesetz. „Bleiben Sie auf den Wegen“ und ähnliches, appellieren jedoch zahlreiche Schilder am Wanderwegesrand. Die örtlichen Regeln und Vorgaben in Natur­schutz­gebieten haben der grundsätzlichen Bewegungsfreiheit gegenüber Vorrang. Welche Regeln Sie noch beim Wandern beachten sollten, weiß 24vita.de. *24vita.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.

