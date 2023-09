Bundespolizei warnt: Steckdosen im Zug könnten Stromschlag verursachen

Von: Anna Heyers

Wer mit der Bahn unterwegs ist und Strom benötigt, sollte jetzt aufpassen: Manipulierte Steckdosen im Zug werden zur Gefahr.

Wer viel unterwegs ist, kennt das Problem: Irgendwann sind Mobiltelefon, Tablet oder Laptop fast leer und müssten aufgeladen werden. In Bahnen (und auch einigen Bussen) hat man inzwischen auf diesen Umstand reagiert und bietet seinen Fahrgästen Steckdosen an. So lassen sich Telefon und Co. bequem wieder aufladen – auch nur mit dem USB-Kabel.

Aber genau dieses Aufladen wird jetzt zur Gefahr für die Passagiere, wie vor kurzem eine Frau in einem Flixtrain am eigenen Leib erfahren musste.

Frau erlitt einen Stromschlag im Zug

Laut einer Pressemitteilung der Bundespolizei war der Zug von Aachen Richtung Dresden unterwegs, „als eine 63-jährige Frau zwischen Herford und Hannover ein Ladekabel in die Steckdose unterhalb ihres Sitzplatzes einstecken wollte.“ Soweit nichts Ungewöhnliches, schließlich ist das Aufladen unterwegs eine bequeme Möglichkeit, den Akku wieder zu füllen. Besonders wichtig, da viele Dinge sich in der heutigen Zeit digital auf dem Handy befinden, zum Beispiel das Deutschlandticket.

Doch beim Einstecken des Ladegeräts erlitt die Frau einen Stromschlag, zum Glück ohne Todesfolge. Während sich die Passagierin für einen Check-up ins Krankenhaus begab, wurde die Steckdose des Zuges überprüft.

Manipulierte Steckdose wurde zur Gefahr

Die Bundespolizei untersuchte den Fall und die Steckdose nach Ankunft des Zuges im nächsten Bahnhof. Dabei stellte sie fest, dass „aus der Öffnung zwei Metallstifte herausragten.“ Der betroffene Waggon wurde anschließend abgesperrt und vom Stromnetz genommen, erst danach durfte der Zug weiterfahren. „Nach Ankunft des Zuges im Hauptbahnhof Dresden wurde die manipulierte Steckdose durch einen Techniker und unter Aufsicht durch die dortige Bundespolizei ausgebaut und sichergestellt“, steht weiter in der Pressemitteilung und dass man in Hannover nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittle.

Warnung an Reisende: gefährliche Steckdose kein Einzelfall

Die mit Metallstiften versehene Steckdose im Flixtrain ist kein Einzelfall. Laut einem Beitrag der ARD hat eine Frau „in einem Zug der Go-Ahead-Gruppe von Augsburg (die regenreichste Stadt Deutschlands) nach München eine offenbar manipulierte Steckdose entdeckt und das Zugpersonal informiert.“ Dass die Steckdose im Zug auf gefährliche Weise verändert wurde, wurde am Münchner Hauptbahnhof durch Polizisten der Bundespolizei dann bestätigt. Verletzt wurde in diesem Fall niemand. Ähnliche Fälle gab es beispielsweise auch in den Regionen rund um Bremen und Hamburg.

Da die manipulierten Steckdosen in Zügen offenbar häufiger vorkommen, bittet die Bundespolizei Fahrgäste eindringlich, Steckdosen vor der Benutzung zu prüfen. Sollte dabei etwas Ungewöhnliches auffallen, ist das Bahnpersonal umgehend zu informieren.