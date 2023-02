„Niemals etwas in die Sitztaschen stecken“: Flugbegleiterin warnt Passagiere

Von: Simon Mones

Wer im Flugzeug seine Habseligkeiten in der Sitztasche verstaut, sollte das künftig lassen. Eine Flugbegleiterin warnt davor, eindringlich.

Im Flugzeug gibt es nur wenige Orte, an denen man seine Habseligkeiten verstauen kann. Für das Handgepäck sind die Gepäckfächer an der Decke vorgesehen oder der Raum unter dem Vordersitz. Kleinere Gegenstände, die man während des Flugs schnell zur Hand haben will, landen deswegen gerne in den Sitztaschen. Doch genau das sollten Reisende nicht tun.

„Ich empfehle immer, niemals etwas in die Sitztaschen zu stecken oder sie zu benutzen. Sie werden zwar vom Müll befreit, aber nie ‚gereinigt‘“, erklärt die Flugbegleiterin und Reddit-Nutzerin HausOfDarling in einem Thread über die schmutzigsten Stellen in einem Flugzeug.

Reinigungskräfte finden lauter eklige Dinge im Flugzeug

So haben Reinigungskräfte beim Säubern der Flugzeuge bereits eine Reihe ekliger Dinge gefunden, wie etwa „schmutzige Taschentücher, Kotztüten, Unterhosen, Socken, (...) Kaugummi, halb gelutschte Bonbons, Apfelkerne“. Kein schöner Gedanke, immerhin ist dort oft auch die Karte mit den Sicherheitshinweisen verstaut.

In der Sitztasche befinden sich meist eine Spucktüte und die Sicherheitshinweise. Dabei sollten es Reisende belassen. © Armulf Hettrich/Imago

Die Nutzung der Sitztaschen könnte sich für die Passagiere also als Fehler erweisen, wie die Warnung der Flugbegleiterin zeigt. Wer etwa sein Handy oder Tablett dort verstaut, riskiert, dass darüber Keime von einem Passagier übertragen werden, der auf einem vorherigen Flug auf diesem Platz saß.

Maschinen werden nur alle vier bis sechs Wochen gründlich gereinigt

Doch auch an anderen Orten im Flugzeug lauern die Keime, denn die Maschinen werden in der Regel nur alle vier bis sechs Wochen gründlich gereinigt. Genug Zeit, damit sich von der Toilette bis zum Ablagetisch gefährliche Bakterien ansammeln können. Entsprechend rät die Reddit-Nutzerin auch dazu, im Flugzeug die Schuhe anzulassen.

Wer auf Nummer sichergehen will, sollte daher zur Bekämpfung der Keime auf Handdesinfektionsmittel setzen. Zudem ist die Nutzung von Desinfektionstüchern für alle Oberflächen, einschließlich der Sitze, Tische, Sicherheitsgurte eine Option.