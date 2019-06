Flugbegleiterin verrät: Darum sollten Sie besser ganz in der Früh fliegen

Wer steht schon gerne früh auf, im ungemütlichen Dunkeln? Wohl die wenigsten. Warum es sich für einen Flug aber lohnen kann, erklärt eine Flugbegleiterin.

Sind Sie ein Morgenmuffel? Dann wird Sie diese Nachricht wohl weniger erfreuen: Laut einer Flugbegleiterin kann es ein großer Vorteil sein, die ersten Flüge eines Tages zu buchen.

Warum fliegen in der Früh sich für Sie rentiert

Die Flugbegleiterin Stella Connolly verriet gegenüber dem Portal NBC News, warum es so viel besser sei, einen Flug in den Urlaub in aller Herrgottsfrüh zu buchen - auch wenn Sie nicht der Typ sind, der gerne früh aufsteht. "Flüge am frühen Morgen sind die besten. Sie sind fast immer pünktlich", so Connolly. "Wenn ein Flug zu spät ist, hat dies einen Schneeballeffekt und es besteht eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass weitere Flüge verspätet sind. Ich empfehle, früh zu fliegen."

Das sei jedoch nicht der einzige Vorteil eines frühen Fluges. Laut Connolly sind frühe Flüge meist sehr sauber - saub erer angbelich als Flüge zu einem späteren Zeitpunkt -, denn Flugzeuge werden zu Beginn des Tages gründlich gereinigt. Zwar werden Flugzeuge auch zwischen den Flügen geputzt und aufgeräumt, bei späten Flügen erhöhe sich jedoch das Risiko, dass Schmutz oder Müll übersehen werde, so die Flugbegleiterin. Ein weiterer Pluspunkt für einen frühen Flug: Sie kommen früher am Ziel an und haben somit mehr von Ihrem Urlaubsziel, das Sie dann schon mal erkunden oder es sich an Pool oder Meer bequem machen können.

Sie sehen also: Selbst wer nicht gerne früh aufsteht, für den kann es sich doch lohnen. Mit einem frühen Flug scheinen Reisende so manchen Vorteil zu haben. Außerdem kann man ja auch im Flugzeug etwas Schlaf nachholen, wenn man weiß, wie. Warum es sich übrigens lohnen kann, im Flugzeug einen Mittelplatz zu wählen, erfahren Sie hier.

