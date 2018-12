Warum Sie Ihren perfekten Winterurlaub mit der Familie in Gastein verbringen

Vier Skigebiete, drei Orte und über 200 Kilometer präparierte Pisten. In Gastein kommen Wintersportfans jeden Alters und Könnens voll auf ihre Kosten.

Ein Rundum-Sorglos-Paket macht Gastein vor allem für Sie und Ihre Familie interessant. Denn neben Pistenspaß bietet das Gasteinertal mit den Skigebieten Schlossalm-Angertal-Stubnerkogel, Graukogel, Dorfgastein-Grossarltal und noch viele andere Annehmlichkeiten, die Ihren Familienskiurlaub garantiert zum Erfolg machen.

Anreise par excellence

Gastein ist für Sie problemlos und vor allem kostengünstig zu erreichen. Ab Deutschland und Österreich verkehren täglich Schnellzüge, die den Bahnhof in Bad Gastein anfahren. Der Vorteil eines ÖBB-Sparschienen Tickets: Pro Erwachsenen können bis zu vier Kinder bis 14 Jahre gratis mitfahren und das ohne Zusatzbelastung von sperrigem Sportgepäck. Viele Hotels bieten zudem einen eigenen Shuttleservice an, mit dem Sie, Ihre Kids und Ihr Gepäck unkompliziert zum Hotel gelangen.

Einmal hin, alles drin

Skiequipment und Winterkleidung der ganzen Familie zusammensuchen und im Kofferraum verstauen? Was einfach klingt, kann Ihnen den Winterurlaub schon mal zur Tortur machen. Dem Stress können Sie jedoch ganz leicht entgehen. Denn Ski- und Schneeausrüstung für Sie und Ihre Familie können Sie bei insgesamt 14 Sportgeschäften einfach ausleihen - ja, auch für die kleinsten Schuhgrößen ist in Gastein vorgesorgt. Im Skiurlaub möchten Sie außerdem nicht lange durch die Gegend fahren, um Dinge für den täglichen Bedarf einzukaufen? Dann sind Sie in Gastein ebenfalls auf jeden Fall richtig: Alle drei Skiorte verfügen natürlich über Drogerie- und Supermärkte. Und sollte mal etwas zwicken oder zwacken, finden Sie in den Orten auch einen Arzt und Apotheker Ihrer Wahl.

Hotels for the family

Familienfreundlichkeit wird in Gastein vom Taleingang bis zum Talausgang großgeschrieben. Deswegen kommen die Unterkünfte in Dorfgastein, Bad Hofgastein und Bad Gastein den Familien mit Kindern mit der erforderlichen Ausstattung entgegen: Während Gitter- und Babybetten, Kinderswimmingpool und ein eigenes Kindermenü bereits zum Standardrepertoire gehören, bieten manche Hotels und Unterkünfte auf Anfrage gar Babysitter an. Sie hätten zu diesem Service gerne mehr Informationen? Auskunft zu den unterschiedlichsten Familienunterkünften geben Ihnen die Büros von Gasteinertal Tourismus in den jeweiligen Ortschaften und helfen Ihnen auch gerne bei der Buchung Ihrer Unterkunft. Ein Winterschnäppchen gesucht? Dann reisen Sie am besten zur Mini’s Week an, die heuer vom 12. bis 26. Januar 2019 stattfindet. Was in dieser Woche geboten wird? Bei sieben Tagen Aufenthalt in einem der Gasteiner Partnerhotels gibt es einen gratis Skikurs für Kinder von drei bis sechs Jahren samt Sechs-Tages-Skipass für die ganze Familie dazu. Und das ganz ohne Zusatzkosten.

Skifahren lernen leichtgemacht

Ihr Skischwung ist ein wenig eingerostet und Ihrem Nachwuchs fehlt es noch gänzlich an Ski-Know-how? Kein Problem. Auch für diesen Fall hat Gastein bestens vorgesorgt. Wie? Natürlich in Form von Skischulen, in denen ausschließlich geprüfte SkilehrerInnen unterrichten. Im Tal gibt es zwölf Skischulen, die vielfältige Skikurse anbieten. Von Eltern-Kind-Skikursen, in denen Eltern und Kids gemeinsam Schneeerfahrungen sammeln können bis zu regulären Kinder-Skikursen ist alles dabei. Die perfekte Location für den ersten Kinderskikurs sind die abwechslungsreichen Gasti Schneeparks in Dorfgastein, Bad Hofgastein und Bad Gastein. Mittels Zauberteppich, Tore und Stangen lernen Skizwerge hier das Skifahren auf spielerische Art und Weise kennen. Auf Anfrage übernehmen die Schneeparks auch die Tagesbetreuung der Kleinsten - das nennt sich Familienparadies.

Freeride-Dorado Gastein

Ihren Nachwuchs wissen Sie im Skikurs oder in der Tagesbetreuung bestens aufgehoben? Dann sollten Sie keine Zeit verlieren und ins Skigebiet Schlossalm-Angertal-Stubnerkogel fahren. Hier erwartet Sie die Hohe Scharte Nord. Eine grandiose Piste, die mit einer Gesamtlänge von 10,4 km als die längste Abfahrt in den Ostalpen gilt und daher bestens für erfahrene Skifahrer geeignet ist. Perfekt präparierte Pisten sind Ihnen zu langweilig? Die Berge von Gastein erlauben Ihnen auch, sich in freiem Gelände auszutoben. Als wahres Freeride Eldorado gilt das Skigebiet Sportgastein, da dessen Tiefschneehänge ohne langes Aufsteigen einfach zu erreichen sind. Im Beisein eines Freerideguides erkunden Sie hier schnell und vor allem sicher die verschneiten Hänge des Gasteinertals. Einheimische Guides für Freeride Einsteiger und Profis können Sie bequem in den örtlichen Skischulen buchen.

Familienabenteuer abseits der Pisten

Winterliche Qualitytime mit Herzensmenschen können Sie in Gastein nicht nur auf der Piste verbringen. Auch abseits gibt es viele spannende Wintererlebnisse für die ganze Familie. Egal ob Schneeschuhwanderung inmitten verschneiter Gasteiner Bergwelt, Rodel-Partie auf der Naturrodelbahn „Aeroplan“ im Skigebiet Schlossalm bei Bad Hofgastein oder Schlittschuhlaufen in der EIS:Disco an der Kurpromenade in Bad Hofgastein: „Hauptsache zusammen“, ist die Devise!“ Sie wollen die tiefverschneite Landschaft im Beisein Ihrer Familie genießen, ohne einen Zeh zu krümmen? Auch das ist möglich: Bei einer romantischen Pferdeschlittenfahrt, bei der Haflinger-Pferde die offene Kutsche auf Kufen durch den winterlichen Zauberwald ziehen.

Wintersport braucht Erholung

Nach einem aktiven Tag im Schnee ist nichts wohltuender als ein Bad in belebendem Thermalwasser. In Gastein stehen zwei Thermen mit bestem Thermalwasser zur Auswahl – die Alpen- und die Felsentherme. Während in der Felsentherme mit magischer Felsengrotte und Saunawelt alle Zeichen auf Entspannung stehen, wird es in der Alpentherme mit Wasserrutsche und Multimedia-Erlebnisdom besonders für die Kleinsten abenteuerreich. Aber keine Sorge: Dank umfangreichen Saunadorf können Sie sich auch hier bestens vom (Urlaubs-)Alltag erholen.

„Gastein – muss sein!“…so der Ausruf vieler Ortsbesucher. Und das ist kein Wunder, zumal im Gasteinertal so einiges geboten wird. Aber auch Entspannung kommt hier nicht zu kurz, dass macht das Gastein zu einem perfekten Winterspot für Familien ist. Also unbedingt merken und Trip buchen!