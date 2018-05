Warum heißt es eigentlich "Kreuz"-Fahrt?

Waren Sie schon einmal auf einer Kreuzfahrt? Und haben Sie sich dabei schon mal gefragt, warum es "Kreuz"-Fahrt heißt? Wir verraten es Ihnen.

Urlaub mit dem Kreuzfahrtschiff ist beliebt, bei Alt wie Jung. Doch die wenigsten wissen wahrscheinlich, was es mit dem Namen auf sich hat und woher der Begriff "Kreuz"-Fahrt eigentlich kommt.

Das Kreuz mit der Kreuzfahrt

Die Definition des Begriffs Kreuzfahrt lautet nach dem Duden: "Seereise auf einem [Luxus]schiff, das ein Meer oder größeres Binnengewässer durchkreuzt, befährt und dabei verschiedene Häfen anläuft, von denen aus die daran Teilnehmenden für Besichtigungen, Ausflüge u. Ä. an Land gehen können."

Der Name "Kreuz"-Fahrt dagegen ist seinem Wortstamm entsprechend auf das "Kreuzen" zurückzuführen. "Kreuzen" meint das Hin- und Herfahren mit einem Schiff auf Wasserwegen, also das Fahren im Zickzack. Beim Segeln ist dies nötig, da wegen Gegenwind nicht gerade gefahren werden kann. Somit müssen so genannte Kreuzschläge, also Wendemanöver gefahren werden.

Eine weitere Bedeutung des Namens verbirgt sich hinter den Begriffen "Kreuzer", einer Art von Kriegsschiff, und "Kreuzzug" im Hinblick auf etwa Pilgerreisen, wie das Portal Kreuzfahrtnews erklärt.

