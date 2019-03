Warum Kreuzfahrt-Passagiere auf dem Schiff auf keinen Fall krank werden sollten

Der Artikel geht mal wieder am Tatsächlichen vorbei. "Wann der Reiseveranstalter zahlen muss", ist erstmal zweitrangig!

Wenn ich an Bord krank werde, ist erstmal wichtig zu wissen, dass mit der deutschen Krankenkassenkarte nichts zu wollen ist! Kreuzfahrtschiffe laufen fast immer unter ausländischer Flagge; das bedeutet, dass ich Behandlungskosten wie im Drittland an Bord eines Schiffes erstmal komplett bezahlen muss! Übrigens auch die Ausgabe von Medikamenten, denn die Bordapotheke gibt nur nach ärztlicher Anweisung Arzneimittel aus. Hier bezahle ich dann zusätzlich mindestens eine ärztliche Beratungsgebühr, selbst wenn ich nur Kopfschmerztabletten haben möchte. Damit das übernommen wird, benötige ich eine Auslandskrankenversicherung, die auch Behandlungen auf Kreuzfahrtschiffen übernimmt! Das wäre wichtig in diesem Artikel gewesen, nicht ob ein Reiseveranstalter dafür zuständig ist!