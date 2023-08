Flugreisen: Warum Sie immer an einem Mittwoch fliegen sollten und nie nachts

Laut den Smiley Feedback-Terminals, die es weltweit an Flughäfen gibt, gibt es bestimmte Wochentage und Uhrzeiten, die am beliebtesten sind.

Flugreisende kennen die Situation: Es sollte ein entspannter Urlaub werden, doch allein die Reise dorthin ist schon eine Strapaze, wenn der Flughafen überfüllt und das ganze Umfeld hektisch ist. Um solche Reiseverhältnisse zu vermeiden, kann man Flüge zu einer bestimmten Tageszeit buchen, die statistisch gesehen am entspanntesten sind.

Um die beste Zeit zum Fliegen herauszufinden, hat das finnische Instant-Feedback-Unternehmen HappyOrNot, zu dem die bekannten Smiley Terminals gehören, die Angaben von sieben Millionen Kunden an Flughäfen in 30 Ländern weltweit ausgewertet. Dabei kam heraus: Am besten fliegt man mittwochs und niemals mitten in der Nacht.

Lieber Mittwoch, nie Sonntag: An welchem Wochentag man am besten fliegt

Mit dem Flieger sollte man nur an ganz bestimmten Wochentage und Uhrzeiten reisen. © Imago

Wenn es um den Zeitpunkt des Fliegens geht, hat sicher jeder seine persönlichen Vorlieben. Manche mögen lieber in der Woche fliegen, in der Hoffnung, dass es dann etwas weniger überfüllt ist. Andere fliegen lieber am Wochenende oder nutzen Feiertage für einen Kurztrip. Insgesamt hat HappyOrNot aber herausgefunden, dass statistisch gesehen der Mittwoch als bester Reisetag empfunden wird. Im ersten Quartal des Jahres 2023 gaben bereist sieben Millionen Reisende an Flughäfen in 30 verschiedenen Ländern weltweit ihre Meinung ab. Das Ergebnis dieser Daten: 83,7 Prozent aller Flugpassagiere gaben an, dass Mittwoch ein guter Tag zum Fliegen sei. Der Sonntag hingegen bekam weniger gutes Feedback. Nur 79,9 Prozent würden am siebten Tag der Woche fliegen, was ihn zum unbeliebtesten Reisetag macht.

Auch bei der Uhrzeit gehen die Meinungen sicherlich auseinander. Statistisch gesehen fliegen die Leute aber am wenigsten gern zwischen 22.00 und 23.00 Uhr. Diese Zeitspanne bekam nur von 76,4 Prozent aller Passagiere ein positives Feedback. 4.00 Uhr morgens hingegen ist bei Reisenden überraschenderweise beliebter: 85,2 Prozent aller Befragten reisen gern in diesen frühen Morgenstunden. Dicht dahinter ist der Morgen von 7.00 bis 8.00 Uhr, der ebenfalls von 84,8 und 84,4 Prozent der Reisenden gern zum Fliegen genutzt wird.

Was genau den Tag Mittwoch und die Zeit 4.00 Uhr morgens so beliebt macht, ist unklar. Vielleicht weil es dann leer ist und schneller in der Security geht?

HappyOrNot: So funktionieren die kundenfreundlichen Terminals mit dem Smiley

HappyOrNot gibt es bereits seit 2009. Die Firma aus Finnland stellt Terminals, also kleine Computer-Aufsteller, her, an denen Kunden in Echtzeit ihre Meinung zu etwas abgeben können. An Flughäfen werden die Terminals zum Beispiel genutzt, um die Prozesse der Security, des Check-Ins und an den Gepäckbändern zu bewerten oder ein Feedback zu Waschräumen und bestimmten Services zu geben. Aber auch in anderen Branchen kommen die Terminals vor. In Deutschland werden sie zum Beispiel auch von Lidl, Obi, Audi, Bayer und DHL genutzt.

Die Terminals operieren mit einem simplen Smiley-System, das selbsterklärend ist. Der Bildschirm lädt einen dazu ein, die eigene Erfahrung zu bewerten. Dies kann man anhand eines Klicks auf einen Smiley tun. Es gibt den dunkelgrünen lächelnden Smiley, wenn man sehr zufrieden ist, den hellgrünen für ein Erlebnis, das noch okay war, einen hellrosafarbenen, wenn etwas nicht ganz so gefällt, und den roten traurigen Smiley für eine astreine Beschwerde.

HappyOrNot: So verbessern Terminals die Flughäfen und das Reisegefühl

Das direkte Feedback der Terminals, das HappyOrNot auswertet und den eigenen Kunden, also Flughäfen und Firmen zur Verfügung stellt, hilft einerseits diesen Unternehmen, sich zu verbessern. Andererseits aber auch den Endverbrauchern, die von diesen Verbesserungen profitieren.

Speziell im Bereich der Flugreisen werden die Ergebnisse geteilt, um das Reiseerlebnis angenehmer zu machen. HappyOtNot-Boss Miika Mäkitalo erklärte laut Travelwise.com: „Wir wollen unsere Einsicht in die Erfahrungen der Passagiere an Flughäfen im Jahr 2023 teilen, um anderen Menschen zu helfen, sich auf ihre Reisen vorzubereiten.“