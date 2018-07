Wechselkurs-Vergleich: In diese Länder ist die Reise heute günstiger

Gut für die Reisekasse: Der Euro ist heute in vielen Ländern deutlich stärker als noch bis vor einem Jahr.

Günstiger Zeitpunkt zum Reisen

von Simona Asam schließen

Deutsche Urlauber können sich freuen: In vielen Urlaubsländern ist der Euro heute stärker als noch letztes Jahr. Eine Reise in diese Länder lohnt sich jetzt also.