Von wegen deutsche Pünktlichkeit: Airlines versagen im internationalen Vergleich

Was Pünktlichkeit angeht, hinken deutsche Airlines im internationalen Vergleich hinterher. Nur eine Fluggesellschaft legt eine positive Wende hin.

Ein Klischee über die Deutschen ist, dass sie stets pünktlich sind. Was jedoch öffentliche Verkehrsmittel angeht, gibt es wohl einiges an Nachholbedarf. Nicht nur die Bahn macht regelmäßig wegen ihrer Unpünktlichkeit von sich Reden, auch deutsche Airlines schneiden im internationalen Vergleich weniger gut ab.

Die 20 pünktlichsten Airlines der Welt - ohne eine deutsche Fluggesellschaft

Das britische Unternehmen OAG (Official Airline Guide), das internationale Flugdaten auswertet, ermittelte daraus die pünktlichsten Airlines der Welt im Jahr 2019. Als Kriterium für Pünktlichkeit wurde eine Verspätung von weniger als 15 Minuten definiert. Annullierte Flüge wurden ebenfalls als "verspätet" gewertet.

Dabei stellt sich heraus, dass deutsche Fluglinien im internationalen Vergleich auf die hinteren Ränge - beziehungsweise komplett aus den Top 20 - verdrängt werden. Auf Platz 1 im Pünktlichkeits-Ranking landete nämlich die Airline Garuda Indonesia, deren Flüge zu 95,01 Prozent im letzten Jahr pünktlich am Ziel ankamen. Darauf folgen Copa Airlines (92,01 Prozent), eine Fluggesellschaft mit Sitz in Panama, und Skymark Airlines (90,12 Prozent).

Nur fünf europäische Airlines schaffen es in die Top 20, darunter Aeroflot (Platz 6), Iberia (Platz 11), Siberia Airlines (Platz 12) und Air Baltic (Platz 13) - eine deutsche Airline taucht auf den ersten Plätzen allerdings nicht auf.

Das sind die 20 pünktlichsten Airlines der Welt

Garuda Indonesia (Indonesien), 95,01 Prozent Copa Airlines (Panama), 92,01 Prozent Skymark Airlines (Japan), 90,12 Prozent Hawaiian Airlines (USA), 87,40 Prozent LATAM Airlines Group (Chile), 86,41 Prozent Aeroflot (Russland), 86,30 Prozent All Nippon Airways (Japan), 85,92 Prozent Jetstar Asia (Singapur), 85,48 Prozent Singapore Airlines (Singapur), 85,32 Prozent Thai AirAsia (Thailand), 84,49 Prozent Iberia (Spanien), 84,06 Prozent Siberia Airlines (Russland), 83,88 Prozent Air Baltic (Lettland), 83,63 Prozent Delta Air Lines (USA), 83,56 Prozent Japan Airlines (Japan), 83,44 Prozent Sky Airline (Chile), 83,42 Prozent Ethiad Airways (Vereinigten Arabischen Emirate), 83,40 Prozent Qantas Airways (Australien), 82,96 Prozent Jet2.com (Vereinigtes Königreich), 82,69 Prozent Indonesia AirAsia (Indonesien), 82,41 Prozent

Die pünktlichsten Airlines Europas

Erst im europäischen Vergleich taucht eine deutsche Airline auf: Eurowings, die in den vergangenen Jahren noch mit Unpünktlichkeit zu kämpfen hatte, hat sich 2019 endlich gemausert und den 9. Platz ergattert. Die Fluggesellschaft Azerbaijan Airlines, die im internationalen Ranking nicht auftaucht, weil sie zu wenig Flüge abfertigt, holt sich den 1. Platz.

Hier sehen Sie die Top 10 in Europa:

Azerbaijan Airlines (Aserbaidschan), 86,81 Prozent Aeroflot (Russland), 86,30 Prozent Iberia (Spanien), 84,06 Prozent Siberia Airlines (Russland), 83,88 Prozent Air Baltic (Lettland), 83,63 Prozent Jet2.com (Vereinigtes Königreich), 82,69 Prozent Alitalia (Italien), 81,58 Prozent SunExpress (Türkei), 80,51 Prozent Eurowings (Deutschland), 80,20 Prozent Air France (Frankreich), 79.92 Prozent

Wie Eurowings selbst mitteilt, erreichte die Airline im November 2019 eine Pünktlichkeitsquote von 93 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahr verbesserte sie sich damit um ganze sechs Prozentpunkte. Konzernmutter Lufthansa erreicht nur knapp 74 Prozent bei der Pünktlichkeit, wie OAG erklärt.

Warum landen große Fluggesellschaften auf den hinteren Plätzen?

Beim Blick auf das OAG-Ranking fällt auf, dass kleinere Lowcost-Airlines die besseren Plätze belegen. Das liegt wohl auch daran, dass große Fluggesellschaften im Vergleich ein globales Netzwerk bedienen müssen und Flüge bei Verspätungen aufeinander abstimmen.

In einem Ranking der großen Airlines zeigt sich, dass Lufthansa in Sachen Pünktlichkeit es zumindest auf Platz 15 schafft. Den 1. Platz belegt LATAM-Airlines Group (86,41 Prozent pünktliche Flüge), danach folgen Aeroflot (86,30 Prozent), All Nippon Airways (85,92 Prozent), Delta Air Lines (83,56 Prozent) und Japan Airlines (83,44 Prozent).

