Wellness und Erholung im Herzen Oberschwabens

Sie wollen die Seele baumeln lassen, aber dafür nicht weit fahren? Die Therme und das Parkhotel Jordanbad laden Sie ein, dem Winter und Alltagsstress zu entfliehen.

Nahezu unbegrenzte Möglichkeiten zur Erholung und Entspannung auf 9.000 m² und ein perfektes Ambiente, um die Seele baumeln zu lassen.

Das bietet die Therme Jordanbad im oberschwäbischen Biberach. Über einen beheizten Bademantelgang mit dem 4-Sterne Parkhotel Jordanbad verbunden, finden Körper und Geist hier den idealen Platz, um Kraft zu sammeln und neue Energie zu tanken. Beim Gedanken an herrliche Wasserwelten und wohltuende Saunaerlebnisse empfinden Sie nichts anderes als Glücksgefühle? Dann finden Sie genau hier, auf halber Strecke zwischen Ulm und dem Bodensee, den Ort, an dem Sie Ihr Glück mit den Händen fassen können. Genießen Sie entspannte Tage mit gehobenem 4-Sterne-Service gepaart mit familiärer Gastlichkeit und entkommen Sie Ihrem Alltagsstress.

+ © Parkhotel Jordanbad

Gute-Laune-Essen

Erleben Sie eine regional orientierte Küche, die sich manch einen Ausflug in die Ferne gönnt und verwöhnen Sie Ihren Gaumen in den fünf verschiedenen Restaurants und Bars. Das Küchenteam weiß mit heimischen Produkten, teils aus biologisch zertifiziertem Anbau, unter Einfluss des Gedankens der Slow Food Bewegung zu begeistern und verführt Ihre geschmacklichen Sinne im Parkrestaurant. Spezialitäten vom Lavagrill – egal ob Fleisch, Meeresfrüchte, Fisch oder Gemüse – und vielfältige Burgervariationen im Steakrestaurant Feuerstein, sowie Snacks und kleine Gerichte im Restaurant Lagune und in der Saunabar in der Therme Jordanbad runden das kulinarische Angebot ab.

+ © Parkhotel Jordanbad

Aufleben und Entspannen im ParkSPA

Genießen Sie Ihre wohlverdiente Auszeit mit leckerem Essen, guter Luft, Aktivprogrammen in der Natur und vitalisierenden Wellness-Angeboten. Auf die ursprünglichen Kraftquellen Feuer, Wasser, Erde und Luft abgestimmte Anwendungen lassen Ihren Körper im ParkSPA aufleben. Sie regen die Gesundheit und Ihre Lebenskraft an.

Ob lockernde Massagen oder pflegende Kosmetik, mit hochwertigen Ölen und wohltuenden Produkten wird Ihre Verwöhnzeit zu einem besonderen Erlebnis mit sofortigen und nachhaltigen Ergebnissen.

Das Parkhotel Jordanbad

+ © Parkhotel Jordanbad Seit der Eröffnung im Sommer 2003 empfängt Familie Lerch im inmitten des Jordanparks gelegenen Parkhotel Jordanbad ihre Gäste. Am Stadtrand gelegen und aufgrund der riesigen, alten Bäume des Parks von Natur umringt, erwarten 122 modern ausgestattete Zimmer und Suiten Wellness- und Genussliebhaber und bieten einen Ort, an dem Sie in traumhafter Kulisse die Natur in vollen Zügen genießen können.

Ob Einzelzimmer, Doppelzimmer oder Suite: Fühlen Sie sich geborgen und willkommen in modern und hell gestalteten Zimmern.

Modernisiert und neu gestaltet im Herbst 2017, laden die Doppelzimmer Komfort Plus im renovierten Haupthaus mit ihrer gemütlichen und wohligen Atmosphäre zum Aufleben ein.

Ankommen und Erleben – Im Herzen Oberschwabens gelegen, bietet das Parkhotel Jordanbad den perfekten Ausgangspunkt um die malerische Landschaft und die versteckten Highlights des Jordanbergs, Biberachs und der Region zu entdecken.

Angebot: 3=2 Special

3 Übernachtungen zum Preis von 2 im Doppelzimmer Komfort

1x Halbpension am Abschiedsabend

1x 20,00 € Wellness-Gutschein für den ParkSPA (Buchung der Anwendung vorab)

Parkhotel-Inklusivleistungen

Anreise Sonntag, Montag oder Dienstag

Jetzt buchen - ab 238,50€ p.P.

Kontakt

Lerch GmbH

Parkhotel Jordanbad

Jordanbad 7

D-88400 Biberach an der Riß

Tel.: +49 (0) 7351 343 300

Mail: hotel@jordanbad-parkhotel.de

Web: www.jordanbad-parkhotel.de