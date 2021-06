Western-Dörfer in Spanien: Hier drehte Sergio Leone seine Italowestern

In den Western-Dörfern in Andalusien können sich Spanien-Touristen fühlen wie Clint Eastwood.

Wüste von Tabernas in Andalusien

In der Wüste von Tabernas, im Süden von Spanien, wurden einst eine Reihe von Spaghetti-Western gedreht. Heute können die Western-Dörfer in Andalusien von Touristen besucht werden.

Im Süden von Spanien* befindet sich die einzige natürliche Wüste Europas, genauer gesagt in Tabernas in Andalusien*. In den 60er Jahren entstanden hier einige sogenannte Spaghetti- oder Italowestern. Unter anderem drehte Sergio Leone einige seiner berühmten Western mit Clint Eastwood in der Wüste im Süden von Spanien*, berichtet costanachrichten.com*. Noch heute stehen die Western-Dörfer und können besichtigt werden.

Die Western-Dörfer in Andalusien ziehen vor allem Spanien-Touristen an. In den Saloons werden Tanzshows aufgeführt, Stuntmen stellen filmreife Prügeleien nach, und natürlich gibt es einen Galgen und die typischen Souvenirshops. Teilweise werden die Western-Dörfer, in denen eins Sergio Leone drehte, aber auch weiterhin als Filmkulissen genutzt. *costanachrichten.com ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.