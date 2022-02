Action auf den Brettern: 8 Tipps für Pistenabenteuer

Im Zillertal warten 542 perfekt präparierte Pistenkilometer – aber nicht nur. Hier gibt es 8 Tipps für Abenteuerlustige.

Wer es lieber etwas aufregender hat und dem Nervenkitzel nicht abgeneigt ist, der findet hier acht Herausforderungen, die Adrenalin freisetzen und die Waden auf die Probe stellen.

1. Das Powder-Paradies

Wo die Wagemutigen den Tiefschnee verspuren? Im Canyon von Hochfügen. Links eine Bergwand, rechts eine Bergwand und dazwischen ein 500 Meter langer Graben mit feinstem Powder. Im natürlich entstandenen Canyon auf 2.000 Meter können 100 Höhenmeter im Full-Speed- oder Slope-Style bewältigt werden.

Wo: Fügen-Kaltenbach, Skigebiet Hochfügen

2. Freestyle pur

Willkommen im Snowpark! Der Betterpark mit einer Gesamtlänge von 320 Metern befindet sich unterhalb des Ausstiegs des 8er-Sessellifts Schnee-Express im Hochzillertal und bietet Angebote für alle Könnerstufen. Das Set-up besteht aus Kickern, Flat Rail, Flat Box, Flat Tube, Jump Box, Down Box, Down Rail, Down Box, Banana Slide Tank, Elbow Rail und vielem mehr.

Wo: Fügen-Kaltenbach, Skigebiet Hochzillertal

3. Der Wadentest: Zehn Kilometer nonstop

Erst genug, wenn die Waden brennen? Dann ab auf eine der längsten Talabfahrten Österreichs. Vom höchsten Punkt der Zillertal Arena aus – dem Übergangsjoch auf 2.500 Metern – legt man bis zum Ziel im Tal ganze 1.930 Höhenmeter und zehn Pistenkilometer zurück.

Wo: Zell-Gerlos, Zillertal Arena

4. Ready for Fun-Run im Snowpark

Klarer Fall von Hotspot in der Zillertal Arena. Das Park-Areal am Vorkogellift in Gerlos erstreckt sich über eine Fläche von 30.000 m². Ein Fun-Run mit Steilkurven und integrierten Obstacles lässt alle Freestyler-Herzen höherschlagen. In der gemütlichen Chill-Area beim Parkcontainer wird mit einer Soundanlage für passende Stimmung gesorgt.

Wo: Zell-Gerlos, Zillertal Arena

5. Harakiri – die Abfahrt am Penken

Schwarz, schwärzer, Harakiri. Da entfährt sogar dem Härtesten ein „Wow!“. Die 400-Meter-Strecke am Penken ist längst Legende. Denn das ist die steilste Passage auf der insgesamt zwei Kilometer langen Abfahrt und sie hat ein Gefälle von 78 Prozent. Lieber vorher den nicht ganz so extremen Devil’s Run fahren. Als Warm-up.

Wo: Mayrhofen-Hippach, Mountopolis

6. Black Attack

Auf der bissigen schwarzen Piste 16 – macht dem Namen alle Ehre: Black Attack – bei der Möslbahn im Skigebiet am Penken lockt die SkiMovie Strecke zum Test. Wie gut, sicher und rasant steht man tatsächlich auf den Brettern? Als coole Erinnerung für daheim kann man die eigenen Schwünge filmen und sogar die Zeit messen lassen.

Wo: Mayrhofen-Hippach, Mountopolis

7. Schwarze Pfanne

Vom Joch ins Tal. Hier hat das Staunen einen Namen. Denn wegen der einzigartigen Kulisse ist die Talabfahrt am Hintertuxer Gletscher für viele eine der beeindruckendsten. Den Giganten Olperer im Rücken, geht’s vom Tuxer Joch bis ins Hintertuxer Ortszentrum. Vom höchsten Punkt bis zum Abschwingen legen Skiabenteurer 1.750 Höhenmeter zurück.

Wo: Tux Finkenberg, Hintertuxer Gletscher

8. Froh mit Floh

Nachwuchsskier, aufgepasst: Hier wartet ein wahres Abenteuer-Highlight auf euch. In der Kidsslope Rastkogel amüsieren sich nicht nur die jüngsten Sprösslinge, sondern auch die älteren Geschwister. Direkt nach dem Einstieg feuert Gletscherfloh Luis euch an. Schneetunnel, eine Wellenbahn, Riesenkurven zum Flitzen und mehr Herausforderungen sorgen für Spaß pur!

Wo: Tux Finkenberg, Ski- & Gletscherwelt Zillertal 3000

Das Zillertal ist von München aus über die Autobahn in nur 1 ½ Stunden erreichbar. Ab der Ausfahrt Zillertal geht es auf der Zillertal-Straße B169 zum Urlaubsort. Informieren und Buchen auf zillertal.at, weitere Auskünfte unter info@zillertal.at und Tel.: +43 (0)5288 87187

