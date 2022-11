Winterurlaub in der Silberregion: kostenlose Skikurse und zauberhafte Familienmomente

Zwischen Karwendel und Tuxer Alpen

Die Silberregion bietet auf breiten und übersichtlichen Hängen genussvolle Pistenerlebnisse mit atemberaubenden Ausblicken ins Inntal.

Abseits des winterlichen Massentourismus, hektischen Pistentrubels und der übervollen Gondeln liegt die Silberregion mit ihren 5 Klein- und Kleinstskigebieten. Hier, mit dem Karwendel im Norden und den Tuxer Alpen im Süden, bieten die breiten und übersichtlichen Hänge genussvolle Pistenerlebnisse mit atemberaubenden Ausblicken ins Inntal. Familien und (Wieder-)Einsteiger:innen fühlen sich aufgrund des Pistenzaubers und der Urlaubsvielfalt in der sanften Winteratmosphäre besonders wohl. Und als besonderes Sahnehäubchen gibt es gratis Kinderskikurse obendrauf.

Denn ab einem Winterurlaub von einer Woche haben Kinder von 4 bis 12 Jahren die Möglichkeit, einen kostenlosen sechstägigen Skikurs in einer der vier Skischulen der Silberregion Karwendel in Tirol zu besuchen. Kompetente Skilehrer:innen begleiten die Pistenzwerge bei ihren ersten Schwüngen im Schnee und das Maskottchen Karwendolin sorgt für ordentlich Spaß und Motivation. Der Gutschein für den gratis Skikurs wird bei der Unterkunft vor Ort ausgehändigt.

Übrigens: Die Liftkarte ist im Kurs inbegriffen! Und natürlich wird zum erfolgreichen Abschluss des Skikurses auch ein traditionelles Skirennen für die Kleinen organisiert.

Maskottchen Karwendolin motiviert die Kinder beim kostenlosen Skikurs

5 Skigebiete, endlose Lieblingspisten

Es ist kein perfekter Winterurlaub, wenn nicht jedes Familienmitglied auf seine Kosten kommt. In den fünf Skigebieten der Silberregion Karwendel findet deshalb Groß und Klein seinen absoluten Lieblingshang. Zum Beispiel in Stans, der Skioase mitten im Dorf. Der Burglift erlaubt das Anschnallen der Skier direkt vor der Hoteltür – und schon beginnt der Pistenspaß!

Hoch hinaus geht es dagegen im Skigebiet Kellerjoch. Hier beginnen die Pisten auf 1.900 Metern Höhe, weswegen diese bekannt sind für Schneesicherheit. Auf der breiten Familienabfahrt können genüsslich breite Kurven gezogen werden. Actionreicher zeigt sich hingegen die rote Sportabfahrt, hier glänzen erfahrenere Skifahrer:innen mit ihren Carving-Künsten.

+ Urbanes Skifeeling: das charmante Tiroler Dorf Stans © TVB Silberregion Karwendel

Und sobald die Kleinen beim Gratis-Skikurs genügend Einführung in die beliebteste Wintersportart erhalten haben, steht dem gemeinsamen Entdecken der Pisten mit der ganzen Familie nichts mehr im Weg. Perfekt zum Üben für Kinder und Einsteiger eignet sich der Kolsassberg mit dem Hoferlift sowie der sonnige Skihang beim Schwannerlift am Weerberg. Auch der Hüttegglift befördert Pistenhungrige den Weerberg hinauf – allerdings etwas höher, nämlich bis auf 1.500 Meter Seehöhe. Hier warten bestens präparierte Abfahrten und ein ideales Übungsgelände für Kinder. Übrigens: Beim Hüttegglift gibt es noch Punktekarten! Perfekt für diejenigen, die nur ein paar Fahrten unternehmen wollen, um vorher oder nachher noch die zahlreichen weiteren Urlaubsangebote der Silberregion zu entdecken – denn davon gibt es jede Menge. Traumhafte Schneeschuhwanderungen beispielsweise.

+ Fantastische Aussichten über das Inntal beim Skifahren in der Silberregion © TVB Silberregion Karwendel

Entschleunigende Spuren im Schnee

Während die Pistenzwerge spielerisch das Brettl-ABC von Experten und Expertinnen erlernen, haben die Eltern die Möglichkeit, in Ruhe und Zweisamkeit die vielfältigen Besonderheiten der Silberregion zu erkunden. Eine ideale Abwechslung zur Pistenaction bietet eine Schneeschuhwanderung. Denn neben dem Skifahren ist die Silberregion Karwendel für ihre erstklassigen Schneeschuh-Strecken bekannt: Als DIE Schneeschuhregion Tirols, warten hier gleich 20 gekennzeichnete Touren, die durch die winterliche Ruhe und unberührte Schneelandschaft führen. Für alle, die keine Erfahrung mit der entspannenden Wintersportart haben, aber gern hineinschnuppern würden: Das wöchentliche Winterprogramm der Region bietet geführte Touren zu den schönsten verschneiten Plätzen. Professionelle Tipps gibt es natürlich inklusive!

+ Mit Schneeschuhen an den Füßen erreicht man die abgelegensten Plätze der Silberregion. © TVB Silberregion Karwendel

Angebote abseits der Pisten

Neben den geführten Schneeschuhtouren hat die Silberregion weitere großartige Events im Wochenprogramm: Laternenwanderungen im Schnee, Rodeln im Fackelschein, Stockschießen und weitere Angebote sorgen für unvergessliche Urlaubsmomente für die ganze Familie. Dank der digitalen SILBERCARD ist die Teilnahme an den Wochenveranstaltungen ermäßigt oder sogar kostenfrei möglich. Und die Urlaubskarte bietet noch mehr Sparmöglichkeiten für den Winterurlaub. Als App kostenlos downloadbar, steht den Gästen die Vielfalt der Silberregion zu reduzierten Preisen offen. Die Karte muss lediglich vom Gastgeber vor Ort einmal aktiviert werden. Damit sind nicht nur die öffentlichen Verkehrsmittel der Region kostenlos nutzbar, sondern auch die Eislaufplätze, Langlaufloipen und Rodelbahnen. Dank der SILBERCARD fällt sogar das Shoppen von Mitbringsel in regionalen Partnershops günstiger aus. Zudem bietet die Karte Eintrittsvorteile für diverse Freizeitvergnügen wie Schwimmen und Wellness oder für Sehenswürdigkeiten wie beispielsweise dem spannenden Silberbergwerk in Schwaz und den funkelnden Swarovski-Kristallwelten in Wattens.

+ Eine Rodelfahrt macht Laune! Und darf natürlich bei keinem Winterurlaub in der Silberregion fehlen. © TVB Silberregion Karwendel

Warum die Silberregion Goldstatus hat

Wer also die Sehnsucht nach einem sanften, vielfältigen und vor allem stressfreien Winterurlaub verspürt, der ist hier genau richtig. Die Silberregion bietet nämlich jene unberührten Winterlandschaften, die Instagram so schmackhaft macht. Von Minute eins weg wird der Körper durch die Frischluft belebt – denn Kabinenlifte sucht man hier vergebens! Hier verpassen die Ohren kein Vogelgezwitscher und leise vorbeihuschende Wildtiere bleiben wachsamen Blicken auch nicht verborgen. Ein Winterurlaub also, wie er im Buche steht: Charmante und traditionsreiche Tiroler Ortschaften mit familiär geführten Unterkünften, die ihre Gäste mit regionalen Produkten verwöhnen. Und eine sonnenverwöhnte Schneelandschaft, die nicht nur zum Rausgehen, sondern vor allem auch zum Spaßhaben und Träumen einlädt.