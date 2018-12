Wissen Sie, wo Uruguay liegt? Denn viele Menschen haben keinen blassen Schimmer

Uruguay liegt - ja, wo eigentlich? Diese Frage haben sich im Jahr 2018 scheinbar wirklich viele Menschen in Deutschland gestellt - gehören Sie auch dazu?

Google hat seinen Jahresrückblick für 2018 veröffentlicht. Dabei wird jedes Jahr ermittelt, was Menschen rund um die Welt am meisten interessiert hat. In den USA sind die Menschen beispielsweise scheinbar ziemlich planlos, wo genau das Land Kroatien liegt.

Auch für Deutschland gibt es einen solchen Überblick. Neben populären Suchbegriffen wie "WM", "Daniel Küblböck", "Chemnitz" oder "Babylon Berlin" tauchen in dem Rückblick auch häufig gesuchte Fragen auf. Eine der meistgesuchten Wo-Fragen lautete dabei: Wo ist Uruguay? Wir helfen hierbei gern auf die Sprünge.

Und wo ist nun eigentlich Uruguay?

Wir haben die wichtigsten Fakten zu Uruguay für Sie zusammengestellt:

Uruguay ist ein Staat im südlichen Teil von Südamerika .

. Die Hauptstadt von Uruguay ist Montevideo .

. Uruguay grenzt an Brasilien, den Atlantischen Ozean sowie an Argentinien.

Zudem ist Uruguay das kleinste spanischsprachige Land in Südamerika.

Uruguay wurde 1828 ein unabhängiger Staat , nachdem es seine Souveränität von Spanien erhalten hatte.

, nachdem es seine Souveränität von Spanien erhalten hatte. Die Bevölkerung von Uruguay beträgt rund 3,4 Mio. Menschen.

Die Währung von Uruguay ist der Uruguayische Peso und der Unidades Indexadas.

von Uruguay ist der Uruguayische Peso und der Unidades Indexadas. Die Menschen in Uruguay werden als Uruguayaner bezeichnet.

Zudem ist Uruguay bekannt für den Tango - er soll sogar eine uruguayanische Erfindung von Carlos Gardel sein! - und den wohl längsten Karneval der Welt: er dauert stolze 45 Tage an. Zudem zeichnet sich die Küche Uruguays durch Asados, frischeste Steaks, aber auch durch die italienische Küche wie etwa Gnocchi aus.

Und wo ist Kroatien?

In den USA dagegen häufig gesucht die Frage: Wo ist Kroatien? Selbst wenn Deutsche Kroatien immer mehr als Alternative für den Urlaub in Italien oder Spanien wählen, möchten wir auch hierbei kurz aufklären und Licht ins Dunkel bringen:

Kroatien ist ein Land in Europa .

. Die Hauptstadt von Kroatien ist Zagreb.

Kroatien grenzt an Slowenien, Ungarn, Serbien, Bosnien und Herzegowina, Montenegro sowie die Adria, mit Blick nach Italien.

In Kroatien wird kroatisch gesprochen.

Die Bevölkerung von Kroatien beträgt rund 4,2 Mio. Menschen.

Die Währung von Kroatien ist der Kuna.

Kroatien ist bekannt für sein Jahrtausende altes Kulturerbe sowie seine zahlreichen traumhaften Inseln, die zu jedem Kroatienurlaub dazu gehören sollten. Klares Meerwasser und Kieselstrände zeichnen das Land ebenso aus wie frisches, regionales Essen und Weine.

