Wo kann man dieses Jahr günstig Urlaub machen?

Von: Ömer Kayali

Bulgarien könnte dieses Jahr ein Geheimtipp sein, wenn es um einen günstigen Urlaub geht. © IMAGO/Pellinni

Der Sommer steht bevor und viele Menschen planen allmählich ihren Urlaub. Doch viele Urlaubsziele sind teurer, als vor der Corona-Pandemie. Wohin Sie in diesem Jahr günstig verreisen können, verraten wir hier.

In den letzten Jahren machten viele Branchen aufgrund der Corona-Pandemie Miese. Die Lage hat sich mittlerweile verbessert und mehrere Länder heben ihre Einreise-Beschränkungen auf, darunter Irland oder Österreich. Um die Defizite der letzten Jahre wiedergutzumachen, heben zahlreiche Reiseanbieter und Fluggesellschaften laut dem ARD-Luftfahrtexperten Michael Immel die Preise 2022 an. Wohin kann man in diesem Jahr noch günstig verreisen?

Günstige Reiseziele 2022

Ein Blick auf Vergleichsportale zeigt, dass die Flugpreise für die typischen Urlaubsziele der Deutschen anziehen. Mit dem Flugzeug nach Mallorca, Spanien, Griechenland, Portugal oder Italien zu verreisen, ist teurer als vor ein paar Jahren.

Fernreisen zum Beispiel in die USA sind daher in diesem Jahr verhältnismäßig günstiger. Viel Geld sparen Sie auch, wenn Sie Ihren Urlaub in der Türkei verbringen. Aufgrund der hohen Inflation profitieren Bürger aus anderen Staaten vom Wechselkurs, wodurch die Preise besonders niedrig sind. Auch Albanien oder Bulgarien werden immer beliebter bei deutschen Reisenden, da Hotels und Flüge hier ebenfalls noch vergleichsweise günstig sind.

Vergleichen Sie Flugpreise Natürlich spielen die Flugtickets stets eine große Rolle, wenn es um einen möglichst günstigen Urlaub geht. Was Sie beachten müssen, um immer günstige Angebote zu finden, haben wir in einem separaten Artikel erklärt.

Pauschalreisen lohnen sich in diesem Jahr besonders

Pauschalreisen bieten viele Vorteile, da die Planung vom Veranstalter übernommen wird. 2022 ergibt sich ein weiterer großer Vorteil für alle Buchenden. Wie tagesschau.de berichtet, konnten die Anbieter frühzeitig günstige Tickets reservieren, weshalb nun ihre Kunden davon profitieren. Das gilt auch für die oben genannten, beliebten Reiseziele wie Mallorca, Griechenland, Spanien und Co..

Laut tagesschau.de könnte sich auch der Besuch im Reisebüro lohnen, wo sie möglicherweise günstigere Flugtickets buchen können, und zwar ohne Pauschalreise. (ök)