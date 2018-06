Zu diesem Zeitpunkt sind die beliebtesten Reiseziele der Deutschen am günstigsten

Wohin und wann günstig verreisen? Ein aktueller Sommerurlaubs-Report zeigt, wann es sich für deutsche Urlauber lohnt, ihr liebstes Reiseziel auszusuchen.

Hoch im Kurs stehen bei den deutschen Reisenden Städte am Meer in Süd- und Osteuropa, größte Sparpotenziale eröffnen sich in Italien und auf Menorca in der letzten Septemberwoche – die beste Woche für alle europäischen Ziele. Der Blick auf die Top-Fernziele legt offen, dass Bali und Nordamerika – inklusive Kanada und Hawaii – für einen Sommerurlaub sehr gefragt sind. Am meisten sparen können Fernreisende aber auf Sansibar.

Das Portal TripAdvisor hat die Hotel- und Flugpreise an den beliebtesten Reisezielen der Deutschen in Europa und weltweit während der Hochsaison, basierend auf saisonalen Buchungsdaten, untersucht.

Europa: Bis zu ein Drittel sparen im Spätsommer

Die Nummer eins der gefragtesten Reiseziele der Deutschen liegt in Bella Italia: In Jesolo lassen sich Strandurlaub mit Ausflügen nach Venedig perfekt kombinieren. Zudem weist die Stadt das größte Sparpotenzial im ganzen Bericht auf: bis zu 36 Prozent können Reisende für Flug und Hotel im Durchschnitt weniger ausgeben, wenn sie Mitte September verreisen.

Ähnlich hohe Einsparungen sind in der letzten Septemberwoche auf Menorca mit 34 Prozent sowie in Kemer mit 33 Prozent Sparpotenzial möglich. Gerade auf der Baleareninsel sind die durchschnittlichen Hotelpreise im Sommer relativ hoch, rund 185 Euro, da lohnen sich Einsparmöglichkeiten von mehr als einem Drittel.

Inselfans sollten zudem einen Blick auf Sardinien werfen, wo sich Ende September ebenfalls 26 Prozent sparen lassen, mit Kosten von rund 800 Euro für eine Woche Urlaub im Doppelzimmer.

Für Reisende mit kleinem Geldbeutel dürfte Griechenland besonders interessant sein, vor allem Kos und Korfu locken mit mittleren Gesamtpreisen von unter 600 Euro bei einer Reise ebenfalls in der letzten Septemberwoche.

Mit Hotelpreisen von rund 160 Euro, zählen Korsika und das kroatische Dubrovnik zu den kostspieligeren Zielen im Report. Wer in der Woche vom 24. September verreist, kann an diesen Zielen 19 respektive 15 Prozent sparen.

Weltweit: Günstiger wegkommen zu Beginn oder Ende der Hochsaison

Bali ist der Hotspot für deutsche Reisende, gleich vier Ziele auf der beliebten Tropeninsel haben es in das Top Ten-Ranking geschafft und bieten neben Sonnengarantie die preiswertesten Hotelpreise Ende Mai bis Anfang Juni: So locken Nusa Dua, Sanur und Jimbaran insgesamt mit einem relativ geringen Preisniveau von zirka 800 Euro für Hotel und Flug in der günstigsten Woche. Und auch auf Lombok schont eine Reise zu dieser Zeit den Geldbeutel - das Sparpotenzial liegt hier bei 10 Prozent.

Wen es dagegen in die andere Flugrichtung zieht, sollte die Preise in Vancouver, San Francisco und San Diego genauer vergleichen: Die durchschnittlichen Hotelraten liegen hier im Sommer mit rund 250 bis 290 Euro pro Nacht relativ hoch. Dabei können Einsparungen von 9 bis 12 Prozent die Urlaubskasse entlasten, wenn man die preiswerteste Woche anvisiert.

Zudem sind noch zwei exotische Ziele in der Favoritenliste für den Sommer: Eine Reise nach Maui oder Oahu sollten Urlauber Mitte September planen, um den langen und folglich kostspieligeren Flug durch Einsparungen beim Hotel auszugleichen.

