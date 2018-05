Vorsicht vor Betrügern: Aus diesen Gründen werden Hotel-Sterne vergeben

Dachten Sie, Hotel-Sterne werden nur nach Sauberkeit und Qualität vergeben? Dann lagen Sie nicht ganz richtig. Denn Sterne bekommen Hotels auch für andere Faktoren.

Haben Sie sich schon einmal gefragt, warum ein Vier-Sterne-Hotel in Deutschland oftmals andere Ansprüche erfüllt, als in so manch anderen Ländern? Das ist leicht beantworten: Unterschiedliche Länder haben meist auch unterschiedlichen Vorgaben bei der Vergabe von Hotel-Sternen. In Europa ist dies weitestgehend einheitlich geregelt. Doch welche Voraussetzungen muss ein Sterne-Hotel im Detail erfüllen?

Sterne-Vergaben von Hotels: Auf den Service kommt es an

Die Vergabe der Hotel-Sterne erfolgt in Deutschland durch den Deutschen Hotel- und Gaststättenverband e.V. (Dehoga). Der Dehoga vergibt die Sterne nach einem umfangreichen Kriterienkatalog. Die Anforderungen, die ein Hotel erfüllen muss, um mit Sternen ausgezeichnet zu werden, sind folgende:

Allgemeine Hotelinformationen

Rezeption & Service

Zimmer

Gastronomie

Veranstaltungsbereich

Freizeit

Qualitäts- und Onlineaktivitäten

Grundsätzlich gilt: Je mehr Sterne ein Hotel hat, desto anspruchsvoller werden auch die Anforderungen an die Unterkunft. Und je mehr Sterne ein Hotel hat, desto mehr Bewertungskriterien müssen erfüllt sein.

Wenn sich ein Hotel also klassifizieren lassen möchte, muss es sich zunächst beim Dehoga anmelden. Dies ist für die Hotels kostenpflichtig. Wurde ein Hotel klassifiziert, ist die Einstufung drei Jahre gültig.

"Mit der Durchführung der Klassifizierung haben die Landesverbände des Dehoga in der Regel eigens Gesellschaften beauftragt", heißt es auf der Website Hotelstars.eu. "Vielfach sind die Landesverbände im Dehoga hierzu Kooperationen mit ihren Tourismusorganisationen oder den regionalen Industrie- und Handelskammern eingegangen."

Anzahl der Hotel-Sterne: Fünf sind das Maximum weltweit

Haben Sie schon mal ein Hotel mit mehr als fünf Sternen gesehen? Dann handelte es sich dabei mit Sicherheit um einen PR-Gag. Das "höchste der Gefühle" ist der Zusatz "Superior", der auch bei fünf Sternen noch möglich ist, gewissermaßen das Sahnehäubchen für Hotels.

"Superior" bezeichnet Spitzenbetriebe, welche deutlich mehr Punkte als in ihrer Kategorie erforderlich erreicht haben und deren Gesamteindruck den in ihrer Kategorie erwarteten überragt, wie es laut den Bewertungskriterien von Hotelstars heißt. Diese Betriebe weisen also ein sehr hohes Maß an Service auf.

Weltweit werden für Hotels maximal fünf Sterne vergeben. Die Kategorisierung der Hotel-Sterne teilt sich wie folgt ein – den ausführlichen Kriterienkatalog finden Sie hier:

Sterne Qualitätsmerkmale Punktzahl Zusatz "Superior" * Alle Zimmer mit Dusche/WC

Tägliche Zimmerreinigung

Alle Zimmer mit TV samt Fernbedienung

Tisch und Stuhl

Seife oder Waschlotion

Badetücher

Empfangsdienst

Dem Hotelgast zugängliches Telefon

Erweitertes Frühstücksangebot

Getränkeangebot im Betrieb

Depotmöglichkeit 90 170 ** Frühstücksbuffet

Leselicht am Bett

Internetzugang auf dem Zimmer oder im öffentlichen Bereich

Kartenzahlung möglich

Schaumbad oder Duschgel

Wäschefächer

Angebot von Hygieneartikeln 170 260 *** 14 Stunden besetzte separate Rezeption, 24 Stunden erreichbar

Zweisprachige Mitarbeiter

Sitzgruppe am Empfang, Gepäckservice

Getränkeangebot auf dem Zimmer

Auf Wunsch (mobiles) Telefon auf dem Zimmer

Haartrockner, Papiergesichtstücher

Ankleidespiegel, Kofferablage

Nähzeug und Schuhputzutensilien auf Wunsch

Waschen und Bügeln der Gästewäsche

Zusatzkissen und -decke auf Wunsch

Systematischer Umgang mit Gästebeschwerden 260 400 **** 16 Stunden besetzte separate Rezeption, 24 Stunden erreichbar

Lobby mit Sitzgelegenheiten und Getränkeservice

Hotelbar

Frühstücksbuffet oder Frühstückskarte

Roomservice

Minibar

Sessel/Couch mit Beistelltisch

Bademantel, Hausschuhe

Kosmetikartikel

Ablagefläche im Bad

Heizmöglichkeit im Bad 400 600 ***** 24 Stunden besetzte Rezeption

Mehrsprachige Mitarbeiter

Wagenmeisterservice

Concierge, Hotelpagen

Empfangshalle mit Sitzgelegenheiten

Getränkeservice

Personalisierte Begrüßung

Minibar

24 Stunden Speisen und Getränke im Roomservice

Körperpflegeartikel

Internet-Endgerät auf dem Zimmer

Safe im Zimmer

Bügelservice

Schuhputzservice

Abendlicher Turndownservice

Mystery-Guesting 600 700

Verschärfte Kontrollen im Kampf gegen Hotel-Sterne-Betrüger

Mogeleien mit Hotelsternen sind nicht selten. Durch verschärfte Kontrollen konnte dies jedoch eingedämmt werden, wie der Dehoga berichtete. Seit Herbst 2016 erwischte der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband insgesamt rund 2.000 "schwarze Schafe", die auf ihren Internetseiten ohne gültige Zertifizierung mit Sternen warben. "Unsere verschärften Kontrollen zeigen Erfolge", sagte Markus Luthe, Geschäftsführer Dehoga. "Jede Werbung mit falschen Sternen ist eine zu viel."

Nach Dehoga-Angaben entfernten bis Ende vergangenen Jahres 558 erwischte Schummler die unzulässige Kennzeichnung. 473 Hotels ließen sich klassifizieren beziehungsweise beantragten bei der Dehoga die Vergabe von Sternen. 600 unklare Fälle verfolgte der Verband rechtlich nicht weiter, 403 wurden der Wettbewerbszentrale übergeben. Die Zentrale zur Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbs leitete nach eigenen Angaben in 106 Fällen Gerichtsverfahren wegen irreführender Werbung ein.

