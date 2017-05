Yoga in Gastein: Nutzen Sie die Kraft der Natur

Egal ob als Ausgleichsport, Gesundheitsvorsorge oder Freizeitbeschäftigung. Inzwischen gibt es viele verschiedene Arten von Yoga, das bei Alt und Jung äußerst beliebt ist.

Ob schwitzend beim Hot-Yoga oder komplett nass beim Aqua-Yoga – die modernen Richtungen haben es in sich. Während beim Bikram-Yoga, auch bekannt als Hot-Yoga, die 26 Körperübungen (Asanas) und Atemübungen (Pranayama) in einem 35-40 Grad Celsius warmen Raum praktiziert werden, erfolgt beim Aqua-Yoga die Ausübung der Posen in einem Pool mit einer Wassertemperatur von ca. 30-35 Grad.

Die Yogaarten haben durch die Kombination mit den Naturelementen Wasser und Feuer einen therapeutischen Effekt und sind besonders schonend zu Gelenken und Muskeln. Der Yogafrühling Gastein ist die perfekte Gelegenheit, um die neuesten Fitnesstrends zu testen und ihre Vorteile kennen zu lernen. Warum Sie Hot- und Aqua-Yoga eine Chance geben sollten, erfahren Sie hier.

Detox mit Kraft der Naturelemente

Besonders effektiv ist Detox-Kur durch Yoga mit der unterstützenden Kraft der Elemente Feuer und Wasser. Durch den hydrostatischen Druck haben Wasser-Yogaübungen einen leichten Massageeffekt, der auf unseren Körper entwässernd wirkt. Beim Bikram Yoga wird durch die hohe Temperatur ein Entgiftungsprozess in Gang gesetzt, der dem Körper hilft Giftstoffe schneller auszuscheiden. Die Wärme und das starke Schwitzen helfen bei der Entgiftung und Entschlackung des Körpers.

+ © Gasteinertal Tourismus GmbH Die Asanas haben nicht nur eine entgiftende Wirkung, sondern fördern insbesondere die Durchblutung und Funktionstüchtigkeit der am Entgiftungsprozess beteiligten Organe. Dazu gehören die Niere, Leber, Darm, Milz, Schild- und Bauchspeicheldrüse. Um eine noch bessere Wirkung zu erzielen, kann es sinnvoll sein zusätzlich auch andere Detox-Maßnahmen zu ergreifen, wie zum Beispiel das Trinken von Entschlackungstees oder der Verzicht auf Genussmittel. Für einen Intensivkurs mit zusätzlichem Erholungseffekt bietet es sich außerdem an, eine Yogareise zu buchen. Verschiedene Angebote dazu gibt es bei den Gasteiner Yogatagen.



Optimale Fettburner

Nicht ohne Grund sind Stars wie Julia Roberts und Demi Moore begeisterte Hot-Yoga-Fans und schwitzen sich regelmäßig aus. Pro Übungseinheit verliert man bis zu einem Liter Wasser und die Hitze kurbelt unsere Fettverbrennung an, was überflüssige Pfunde zum Schmelzen bringt. In einer Stunde Bikram Yoga verbrennen Yogis rund 650 Kalorien, ähnlich wie beim flotten Schwimmen. Wenn es Ihr Ziel ist abzunehmen und fit zu werden ist Hot-Yoga der eindeutige Gewinner unter den Yogastilen.

Da Hot-Yoga einiges an Disziplin und Willensstärke verlangt, ist es auch ein besonders effektives Mittel um mentale Stärke aufzubauen und innere Blockaden zu lösen. Gerade am Anfang kommen viele an ihre Grenzen, da sie es nicht gewohnt sind, sich körperlich bei so hohen Temperaturen anzustrengen. Durch das Schwitzen kommt es zu einem hohen Wasser-und Elektrolytverlust, weshalb Sie sich viel schneller ausgepowert fühlen als bei anderen Sportarten. Doch wer bis zum Ende durchhalten will, muss sich auf sein Ziel konzentrieren und vor allem vorher und nachher viel trinken.

+ Aqua-Yoga. © Gasteinertal Tourismus GmbH Wem es allgemein schwer fällt seinen inneren Schweinehund zu überwinden und ein paar Kilos zu viel auf die Waage bringt, für den ist Aqua-Yoga geradezu ideal. Das nasse Element verleiht dem Körper nicht nur große Leichtigkeit, sondern ist als sanfter Widerstandsgeber optimal um Ihren Körper zu straffen. Auf Grund der hohen Wärmeleitfähigkeit des Wassers muss der Stoffwechsel ordentlich dagegen powern, um den Körper während des Workouts warm zu halten. Dadurch verbrennt der Körper in einer Stunde Aqua-Yoga deutlich mehr Kalorien als bei der klassischen Variante. Durch die Schwerelosigkeit im Wasser sind die Übungen leicht und mühelos auszuführen, wodurch viele Übergewichtige ihre Lust auf Bewegung zurückerlangen.

Zu sehen, dass man trotz Übergewicht viele Übungen problemlos schafft, stärkt nicht nur das Selbstbewusstsein, sondern auch die Selbstachtung. So können Sie gemeinsam mit der Kraft des Wassers den überflüssigen Kilos den Kampf ansagen – und das Ganze in einem Tempo, dass zu dir passt.

Ganzkörper-Workout in Gastein

Das tollste an Hot- und Wasser-Yoga ist, dass es eine perfekte Trainings-Kombination aus Ausdauer, Kraft und Beweglichkeit ist. Zugleich ist es eine sportliche Yoga-Form ohne viel Gesang, die sich besonders für Anfänger und weniger Spirituelle eignet. Ein weiteres Plus ist, dass Sie weder für Hot-Yoga noch für Aqua-Yoga Vorkenntnisse brauchen. Im Rahmen der Gasteiner Yogatage können Sie die neuen Trendarten einfach mal ausprobieren.

Hot-Yoga bedarf einiges an Konzentration, da der ganze Organismus angesprochen wird und durch die Hitze Ihre Ausdauer und Kraft stark belastet werden. Dabei besteht jede Haltung aus zwei Sets, zwischen denen Sie Ihre Muskulatur kurz lockern und entspannen darfst. Auch bei Aqua-Yoga wird ein ganzheitliches Konzept durch körperliche Übungen, Atemübungen, Meditation und Entspannung ausgeübt. Durch den erhöhten Wasserwiderstand ist ein gezieltes Kraft-und Muskelaufbautraining möglich und mittels stehenden Yogaposen wird die Balance und Grundstabilität trainiert. Dadurch verbessert sich Ihre Koordination, Flexibilität und Stärke.

Sind Sie auf der Suche nach einem passenden Gesamtkörperworkout für den Alltag, dann besuchen Sie die Yoga-Tage in Gastein und lassen Sie sich inspirieren. Für ein wirkungsvolles Training sollten Sie zu Hause aber mindestens zwei bis drei Mal pro Woche ins kühle Nass springen oder bei tropischer Hitze schwitzen!



Bye bye Schmerzen

Viele leiden unter Verspannungen und schmerzenden Muskeln. Einige Sportarten sind dadurch nicht optimal, da bereits gereizte Muskeln, Gelenke und Nerven nicht überstrapaziert werden sollten. Hot-Yoga eignet sich dafür umso besser, da es besonders schonend für den Bewegungsapparat ist. Die Wärme erleichtert die Dehnung der Muskeln und die Beweglichkeit wird erhöht. Dadurch minimiert sich nicht nur das Verletzungsrisiko, sondern es ist auch für Menschen mit rheumatischen Erkrankungen wie zum Beispiel Arthrose geeignet. Durch die hohen Temperaturen werden die Muskeln der Betroffenen weicher und die Arthrose-Stoffe können besser abtransportiert werden.

Auch Aqua-Yoga ist besonders gelenksschonend und eignet sich hervorragend für Personen mit Übergewicht oder körperlichen Einschränkungen. Da der Körper durch den natürlichen Wasserauftrieb nur mehr zehn Prozent seines Eigengewichts wiegt, werden Gelenke, Rücken, Wirbelsäule und Hüfte entlastet. Zugleich ist Aqua-Yoga ein effektives Mittel gegen Osteoporose und Verspannungen, insbesondere in Kombination mit dem Gasteiner Thermalwasser. Das mit natürlichem Radon angereicherte Wasser wird über die Haut aufgenommen und regt verschiedene Selbstheilungskräfte des Körpers an.

In Gastein kommt die heilende Wirkung von Radon nicht nur bei Kuraufenthalten oder Therapien zum Tragen, sondern auch bei verschiedenen Yoga-und Meditationsangeboten. So wird im Gasteiner Heilstollen meditiert und entspannt sowie Aqua-Yoga im Thermalwasser praktiziert. Das ist nicht nur gesundheitsfördernd und baut Stress ab, sondern hilft dir ewige Nackenschmerzen, lästige Rückenschmerzen und chronische Bandscheibenbeschwerden in den Griff zu bekommen.