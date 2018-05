Fünf Tipps für Ihren Yoga-Urlaub in den Bergen

Die fünfte Auflage von „Yogafrühling Gastein - Atme die Berge“ lockt von 25. Mai bis 3. Juni mit hochklassigen Yogakursen und Lehrenden aus Österreich und Deutschland.

Sie sind das erste Mal dabei und fragen sich, was Sie erwartet? Mit diesen 5 Tipps sind Sie optimal vorbereitet für Ihren Yoga Urlaub in den Bergen – egal ob Anfänger oder Fortgeschrittener.

Seien Sie offen für Neues

Bei den Yogatagen in Gastein können Teilnehmer aus über 350 Yogaeinheiten ihr eigenes Programm zusammenstellen. Dabei reicht die Programmvielfalt vom klassischen Hatha-Yoga über Aerial Yoga (fliegendes Yoga), meditatives Wandern bis hin zu Atemübungen und Meditation, um nur ein paar Highlights zu nennen. Eine tolle Möglichkeit bisher unbekannte Stile und Yoga-Themen kennenzulernen, denn Yoga ist viel mehr als nur Asanas (die körperlichen Übungen).

+ Yoga in Gastein. © Gasteinertal Tourismus "Yoga" aus dem indischen Sanskrit heißt übersetzt "Verbindung" oder "Vereinigung". So ist es ein kontinuierlicher Prozess mit der Verbindung zu unserem Selbst. Dieses „Selbst“ wollen wir durch das Yoga erkennen, erleben und entfalten, um schließlich zu verstehen, dass alles Eins ist. Somit ist die Asanapraxis nur ein Element des Yogas und Atemübungen (Pranayama), Meditation (Dhyana), Entspannung und im weiteren Sinne auch die richtige Ernährung sowie eine positive Denkweise gehören genauso dazu. Seien Sie daher offen für Neues und erfahren Sie wie heilsam eine Meditation sein kann, lassen Sie sich beim Chanten (Singen) emotional berühren oder entdecken Sie die ayurvedische Ernährung für sich.

Bleiben Sie bei sich und setzen Sie einen Fokus

Im Yoga geht es unter anderem darum, wieder zur eigenen Körperwahrnehmung zurück zu finden und die eigenen Grenzen zu respektieren. Es hilft uns zu spüren, was gut für uns ist und was nicht. Das gilt für die Asanapraxis genauso wie für das Alltagsleben. Bleiben Sie daher ganz bei sich und lassen Sie sich nicht davon irritieren, was Ihr Mattennachbar macht. Es wird immer jemanden geben, der beweglicher und gelenkiger ist. Yoga machen Sie in erster Linie für sich selbst. Wer in Versuchung gerät sich von anderen Übenden ablenken zu lassen, verliert dadurch seine Konzentration und seinen Fokus. Eine Asana wird nur dann richtig ausgeführt, wenn der Yogi die Asana seinen Fähigkeiten entsprechend ausübt. Der einzig wertvolle Vergleich ist daher ausschließlich der eigene Fortschritt.

Setzen sie sich Ihre eigene Intension, indem Sie sich beantworten, warum Sie an den Gasteiner Yogatagen teilnehmen und Yoga üben. Nutzen Sie dies als Wegweiser für den Urlaub und Ihre Praxis. Vielleicht suchen Sie einfach nach innerer Ruhe und Entspannung, vielleicht möchten Sie mit Yoga aber auch körperliche Beschwerden überwinden. Egal in welche Richtung Ihr Fokus geht, definieren Sie ihn so genau wie möglich und machen Sie sich diesen in Ihrer täglichen Praxis bewusst.

Genießen Sie die ICH-Zeit

+ Finden Sie zu Ihrer Körperwahrnehmung zurück. © Gasteiner Tal Tourismus GmbH Die Weite der Gasteiner Bergwelt, die Ruhe einer unberührten Naturlandschaft in Verbindung mit Yoga, Atemübungen sowie Meditation – gibt es eine bessere Gelegenheit, Zeit mit sich selbst zu verbringen? So ein Yoga Urlaub in den Bergen eignet sich hervorragend, um einfach mal alleine loszufahren. Auf diese Weise lassen Sie sich bewusst auf neue Menschen ein und treffen auf Gleichgesinnte, die Ihre Interessen teilen. Und das Beste: So lassen Sie den Alltag komplett hinter sich und können ganz in sich gehen. Schalten Sie das Handy am besten aus oder machen Sie es nur zu einem festen Zeitpunkt an, wenn Sie nicht ganz darauf verzichten möchten. Das ist Entspannung pur und kann wahre Wunder bewirken.

Eine yogische Ernährung – Ernährungsworkshops in Gastein

+ Alle Nahrungsmittel, die Sie zu sich nehmen, sollten naturbelassen und frisch sein. © Gasteiner Tal Tourismus GmbH Damit Sie genügend Energie für ihren Yoga-Urlaub in den Bergen haben, sich Körper und Geist kraftvoll und vital fühlen, nun noch eine kleine Anleitung für eine Yogi-freundliche Ernährung. Grundsätzlich gilt, viel zu trinken, am besten bis zu drei Liter Wasser oder Kräutertees (ungesüßt) am Tag. Wenn Sie eine Mahlzeit zu sich nehmen, essen Sie langsam und entspannt und kauen Sie richtig, denn gut gekaut ist halb verdaut. Idealerweise empfiehlt es sich Yoga auf leeren Magen zu üben, d.h. bis zu zwei Stunden vor dem Yoga-Unterricht nichts mehr zu essen, da im Yoga mit Druckveränderungen gearbeitet wird. Weil Sie aber weder hungrig noch unterzuckert in eine Yogastunde gehen sollten, eignet sich bei Bedarf leichte Kost wie eine Banane oder ein Smoothie. Dies betrifft besonders die Yogastunde am Morgen.

+ Lassen Sie den Ballast des Alltags hinter sich. © Gasteiner Tal Tourismus GmbH Zu guter Letzt sollten Nahrungsmittel verspeist werden, die möglichst naturbelassen und frisch sind. Diese transportieren wertvolle Nährstoffe für den Körper, geben Energie und lassen den Geist klar und friedvoll werden. In Gastein haben Sie die Möglichkeit aus einer bunten Auswahl regionaler frischer Produkte wie Milch, Käse, Bauernbrote, Fleisch, Eier sowie verschiedener Bergkräuter zu wählen. Wer mehr zum Thema yogische Ernährung erfahren möchte, sollte nicht verpassen an einem Workshop zum Thema ayurvedische Ernährung teilzunehmen oder bei einer Kräuterwanderung alles über Alpenkräuter zu erfahren.

Tipp: Die Packliste für den Yoga-Urlaub in Gastein

Besonders im Yoga-Urlaub wollen wir den Ballast des Alltags hinter uns lassen und Raum für Neues schaffen. Deshalb ein letzter Rat für Ihre gelungene Yoga-Reise: Beginnen Sie schon vor dem Urlaub mit dem Loslassen und fangen Sie bereits beim Packen mit der Leichtigkeit an.

Hier ein paar Tipps, was Sie unbedingt dabei haben sollten:

Genügend Yogahosen, T-Shirts oder Tops sowie Sport BHs für Ihre Praxis

Einen bequemen Kapuzenpulli oder eine kuschelige Jacke zum Drüberziehen

Langärmelige und kurze bequeme Oberteile

Hosen/Shorts für die Abende

Badesachen für die Therme und den Gasteiner Heilstollen

Flip Flops

Eine Regenjacke

Turnschuhe für Wanderungen und Outdoor Yoga

Kleiner Rucksack für Ausflüge

Sonnenbrille

Sonnencreme

Die eigene Yogamatte (wenn vorhanden)

Ein Notizbuch (um Gedanken und Erinnerungen festzuhalten)

Eine Wasserflasche zum Auffüllen

Beim Yoga-Urlaub in den Bergen ist es generell wichtig, dass Sie ein paar warme Sachen, wie dicke Socken, Pullover usw. für die kalten Morgen- bzw. Abendstunden, als auch kurze Sachen für die Praxis am Tag, wenn es wärmer ist, dabei haben.