Kurzurlaub geplant? Die zehn preiswertesten deutschen Städteziele trotz Inflation

Von: Franziska Kaindl

Wer in diesem Jahr in Deutschland Urlaub macht, bekommt aufgrund der Inflation weniger für sein Geld als üblich. Zehn Städte sind noch günstiger als andere.

Die Inflationsrate in Deutschland lag im Juli 2023 laut Statistischem Bundesamt bei +6,2 Prozent. Die erhöhten Kosten machen sich an den unterschiedlichsten Stellen bemerkbar, von Lebensmitteln über Strom bis hin zum Urlaub. Wer in diesem Jahr noch einen Städtetrip in Deutschland fürs kleine Budget machen will, sollte daher genau die Preise vergleichen – je nach Standort können sich diese gravierend unterscheiden. Die Gutscheinplattform Savoo hat in einer Untersuchung herausgefunden, in welchen Städten sich noch am ehesten sparen lässt.

Zehn preiswerte Städtereiseziele in Deutschland

Den Urlaub will man natürlich nicht nur im Hotel verbringen, sondern auch etwas erleben und lecker essen gehen. All das hat aber seinen Preis – an manchen Orten mehr und an anderen weniger. Daher hat Savoo unter anderem die Anzahl kostenloser oder günstiger Attraktionen, die Tagestarife fürs Parken und die Preise für Mahlzeiten in günstigen Restaurants miteinander verglichen.

Die Hauptstadt ist offenbar gar nicht so teuer, wie vielleicht erwartet. © Panthermedia/Imago

Das Ergebnis: Berlin ist tatsächlich noch am preiswertesten für Urlauber – wer hätte das gedacht? Die Hauptstadt wartet mit 92 Attraktionen auf, für die Besucher nichts oder nur wenig bezahlen müssen. Obendrein gibt es circa 130 Unterkünfte, die unter 100 Euro kosten – wobei hier auch die Gesamtzahl der Unterkünfte und Attraktionen höher liegen dürfte als in anderen Städten. Dafür sollten Urlauber lieber nicht mit dem Auto anreisen: Pro Tag zahlen Sie hier 22,20 Euro fürs Parken.

Platz Stadt Anzahl kostenloser/günstiger Attraktionen Kaffeepreis Mahlzeit in günstigem Restaurant Tagestarif Parken Anzahl Unterkünfte für unter 100 Euro 1. Berlin 92 3,44€ 12,00€ 22,20€ 130 2. Duisburg 7 2,42€ 10,00€ 9,60€ 16 3. Essen 10 2,83€ 12,00€ 6,80€ 75 4. Wuppertal 36 2,90€ 12,00€ 3,34€ 20 5. Chemnitz 1 2,83€ 10,00€ 10,20€ 45 6. Gelsenkirchen 10 3,00€ 10,00€ 3,83€ 3 7. Frankfurt am Main 14 3,35€ 13,50€ 18,40€ 181 8. Leipzig 4 3,16€ 10,50€ 16,30€ 102 9. Mannheim 7 3,00€ 11,00€ 10,20€ 40 10. Köln 45 2,96€ 13,00€ 15,00 € 0

Quelle: Savoo.de

Günstig parken und Kaffee schlürfen – wo die Preise noch moderat sind

Die zweitgünstigste Stadt Deutschlands befindet sich in der Metropolregion Rhein-Ruhr: Duisburg hat zwar nur sieben kostenlose oder günstige Attraktionen zu bieten, dafür finden Sie hier für 2,42 Euro den günstigsten Kaffee im Ranking. Auch bei den Restaurants lässt sich preiswert einkehren, für eine Mahlzeit zahlen Sie circa zehn Euro.

Komplettiert wird die Top 3 durch Essen. Die nordrhein-westfälische Stadt ist vor allem durch ihre industrielle Vergangenheit bekannt, weshalb es nur wenige Attraktionen gibt. Zu den kostenlosen gehört dafür die Zeche Zollverein, ein ehemaliges Steinkohlebergwerk, welches zum Unesco-Welterbe zählt und definitiv einen Besuch wert ist. Für Autofahrer ist es ebenfalls günstiger: Der Tagestarif fürs Parken liegt hier bei 6,80 Euro.