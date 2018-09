Zillertaler Bergherbst: Von der romantischen Golden Hour zum traditionellen "Hoamfohre"

Langsam verfärben sich die Blätter, der Wald wird bunt, goldenes Licht umspielt die Berggipfel kurz vor dem Sonnenuntergang: Es ist Herbst.

Diese Jahreszeit rückt die schönsten Seiten des Zillertals ins richtige Licht – nicht nur dank der Golden Hour, die Stunde nach dem Sonnenauf- oder vor dem Sonnenuntergang, die bei Fotografen dank ihres weichen Lichtes höchst beliebt ist. Sondern auch, weil es beim Wandern nicht mehr so heiß ist, Ruhe in die Natur einkehrt und Platz bleibt, für all die Genüsse, die der Herbst im Zillertal bietet.

In der Golden Hour zur Alm

So nah wie beim Wandern im Zillertal kommt man dem Herbst nur selten. Bei kristallklarer Luft und stabiler Wetterlage kann man jetzt auch Touren wagen, für die es im Sommer zu heiß ist. Man startet im Wald, noch umgeben von Nebelschwaden, bricht durch den bunten Blätterwald hindurch, gelangt hinauf in das karge Hochgebirge und wird belohnt mit einer unglaublich klaren Fernsicht, wie sie nur der Herbst bieten kann. Sollten die Berggipfel schon angezuckert weiß erstrahlen, tut dies dem Wanderglück aber keinen Abbruch. Dann bieten sich Hüttenbesuche in niedrigeren Gefilden wie zum Gasthof Steinerkogel oder zur Brandalm besonders an.

Reiche Ente im Herbst

Überhaupt schmecken im Herbst die Zillertaler Schmankerln am besten. Man bekommt richtig Lust auf Hausmannskost. Der Herbst liefert die richtigen Zutaten für kulinarische Hochgenüsse. Zillertaler Krapfen mit Graukäse von den Almen, Apfelstrudel mit Schuss von Zillertaler Äpfeln, Wild-Ragout aus dem Tiroler Wald, gebratene Lammkronen von der Alm oder die klassischen Käsespätzle mit Bergkäse. Die Herbstkarte der prämierten Zillertaler Restaurants ist nahezu unerschöpflich.

Geballte Zillertaler Tradition beim Almabtrieb

Wunderbare Ausblicke und kulinarische Genüsse sind aber nur ein Bruchteil von den Bergerlebnissen im Herbst. Der Herbst wartet noch mit einer ganz besonderen Tradition auf: der Almabtrieb. Bei diesem Ereignis erlebt man die Zillertaler Tradition in all ihrer Pracht an einem Tag. Eigentlich geht es darum, dass die Kühe von den Almen wieder zu den Ställen im Tal getrieben werden - oder "hoamfohre", wie die Zillertaler sagen. Zum Dank, dass den Kühen nichts passiert ist, werden die Tiere aufwändig mit Blumen, Tannenzapfen, Rosen, Perlen und besonders schönen Kuhglocken geschmückt. Die besten Milchkühe und die stärksten Tiere erhalten als besondere Auszeichnung die Milch- oder Stechstaffeln. Das ganze Dorf feiert die Wiederkehr der Kühe und marschiert in den schönsten Trachten auf. Daneben werden die Almerzeugnisse wie Almkäse oder auch Naturprodukte wie Schafsfelle dargeboten. Und weil es dazu gehört, gibt es echte Tiroler Unterhaltung mit zünftiger Volksmusik. Ein Spektakel, dass trüber Herbststimmung den Garaus macht.

Herbstzeit ist Wellnesszeit

Und wenn der Trubel vorbei ist, kommt man in den Wellness-Tempeln des Zillertals schnell wieder zur Ruhe. Sollte es doch mal nieseln, bietet dies die Gelegenheit die entspannende Wirkung von Whirlpools, Massageliegen und Saunagängen voll und ganz auszuschöpfen. So gestärkt, kann der Winter ruhig kommen. Aber zuvor kostet man noch mal den Herbst im Zillertal in seiner vollen Pracht aus.