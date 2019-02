Zimmermädchen enthüllt: So respektlos verhalten wir uns, wenn Gäste uns nerven

Hotelgäste können nerven, wie Zimmermädchen wissen. Wer es dabei aber auf die Spitze treibt, der bekommt die Rache zu spüren - und die ist wirklich nicht ohne.

Zimmermädchen müssen in kürzester Zeit die einzelnen Hotelzimmer reinigen, Betten neu beziehen und leisten, was sonst noch so anfällt, das ist ihr Job. Wenn Gäste nun ihr Zimmer aber völlig chaotisch, vermüllt oder stinkend hinterlassen, kennen die Angestellten in Hotels keine Gnade.

So rächen sich Zimmermädchen an nervigen Hotelgästen

Ein Hotelgast kriegt im Normalfall nicht mit, was hinter den Kulissen geschieht. Daher passiert es wohl manchen Gästen, dass sie ihr Hotelzimmer in regelrechtem Chaos hinterlassen. Ist dies der Fall, lassen Zimmermädchen nicht mit sich spaßen.

Eine Mitarbeiterin eines Hotels verriet anonym gegenüber dem Portal Focus, wie sie Gästen einen Denkzettel verpassen, die sich rücksichtslos und unordentlich im Zimmer benehmen. Denn in ihrem Arbeitsalltag im Hotel haben sich Mitarbeiter ihre ganz eigene Rache überlegt.

Bringt eine Verhaltensweise ein Zimmermädchen so richtig auf die Palme, kann es passieren, dass sie sich bei nervenden Gästen revanchieren. "Also, wir hatten sehr unverschämte Gäste", berichtet das Zimmermädchen, "die nicht sehr nett waren und das Zimmer vermüllt haben."

Bei dieser Art von Gästen habe sie hart durchgegriffen: "Wir haben uns in dem Sinne bei ihnen revanchiert, indem wir die benutzten Handtücher von den Gästen genommen haben, damit die Badewanne getrocknet und sie dann wieder zurück gehängt haben."

Wer also das nächste Mal im Hotelzimmer auf die Idee kommen sollte, das Zimmer vollkommen verdreckt zu hinterlassen, der sollte lieber noch einmal darüber nachdenken.

