"Er zog seine Hose aus": Passagier schlägt Stewardess, Freundin bespuckt Mitreisende

Ein Flugzeug der American Airlines musste eine Notlandung durchführen, nachdem ein Passagier stark alkoholisiert eine Flugbegleiterin geschlagen hatte.

Passagierin Crystina Poncher, die als Reporterin für das Portal ESPN arbeitet, war am Mittwoch (15.1.20) mit einer Maschine der American Airlines auf dem Weg von Los Angeles nach Chicago. Die Reise sei jedoch anders verlaufen als gedacht, wie sie berichtete.

Passagier randaliert in Flugzeug, dass Maschine notlanden muss

Denn ein Passagier habe sich derart bedenklich verhalten, dass die Maschine in New Mexico umgeleitet worden sei, wo sie notlandete. Der Mann sei dort aus dem Flugzeug geworfen und verhaftet worden. Doch was war passiert?

Wie das Portal The Sun berichtete, schrieb Poncher auf Twitter: "Wir mussten das Flugzeug gerade in New Mexico landen, um einen widerspenstigen Passagier zu entfernen. Er war betrunken, trat gegen die Sitze und schlug eine Flugbegleiterin. Er zog seine Hose aus. Sie fanden eine leere Flasche Jack Daniels unter seinem Sitz." Der Post wurde mittlerweile gelöscht.

Poncher erklärte demnach weiter, dass der Mann mit seiner Freundin unterwegs gewesen sei, die andere Passagiere beschimpft habe, während sie von den Behörden aus dem Flugzeug geführt worden waren. Der Passagier habe andere Mitreisende sogar bespuckt.

Viele Passagiere hätten durch den Vorfall ihre Anschlussflüge verpasst, so Poncher laut The Sun weiter: "Ich hoffe, dass der Typ, der dieses ganze Drama verursacht hat, wenigstens heute Nacht im Gefängnis verbringt."

Ein Sprecher von American Airlines sagte gegenüber The Sun: "Am 15. Januar wurde der American-Airlines-Flug 967 von Los Angeles nach Chicago wegen eines störenden Passagiers nach Albuquerque umgeleitet. Der Flug landete sicher um 14.56 Uhr und rollte zum Gate. Die Polizei wartete dort bereits auf das Flugzeug und der Flug wurde um 15.58 Uhr wieder fortgesetzt."

sca