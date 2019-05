Bernd Häfele ist neuer Trainer des FC Finsing – Bayern- und 1860-Vergangenheit

Bernd Häfele und Co-Trainer Christian Rickhoff werden das Bezirksligateam des FC Finsing in der Saison 2019/20 betreuen.

Der 33-jährige Häfele hat in seiner aktiven Zeit im Jugendbereich bei Bayern München und 1860 München gespielt. Bei den Herren war er unter anderem in der Bayernliga-Mannschaft des FC Ismaning und im Regionalliga-Team des SV Heimstetten aktiv. Zuletzt spielte er bei SC Grüne Heide Ismaningund war gleichzeitig Co-Trainer der SV Pullach in der Bayernliga.

Häfele wird beim FCFals Trainer und nicht als Spielercoach agieren.Finsings VorsitzenderDieter Heilmair sagt: „Mit Bernd Häfele konnten wir einen ausgemachten Fußballfachmann als Trainer verpflichten. In den Verhandlungsgesprächen haben uns vor allem seine Persönlichkeit und sein Tatendrang überzeugt. Mit dieser Entscheidung setzen wir den in der Vergangenheit so erfolgreichen Weg für Trainer-Talente beim FC Finsing fort.“

Lob gibt es von Heilmairnach dem vorzeitigen Abschied von Thomas Eckmüller für Interimstrainer Daniel Heidemann, der das Team in den vergangenen fünf Spielen betreut hatte. „Der Klassenerhalt, das ausgegebene Saisonziel, wurde schnell erreicht. Bemerkenswert ist, was Daniel in der kurzen Zeit Positives bei Spielern und Vorstand bewirken konnte. Die Spieler waren insbesondere von seiner direkten Ansprache und dem anspruchsvollen und abwechslungsreichen Training begeistert. Ich wünsche Daniel für die Zukunft alles Gute.“

roh