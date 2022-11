Kammerberg in Attaching: „Das wird intensiv und physisch“

Letzte Auftritt vor der Winterpause: Die SpVgg Kammerberg ist am Samstag zu Gast beim BC Attaching. Spielertzrainer Koston fordert. „Alle Kräfte mobilisieren!“

Kammerberg – Im ersten Saisonduell haben sich die SpVgg Kammerberg und der BC Attaching nichts geschenkt. Kammerberg gewann mit 2:1, am Aufsteiger aus Attaching ging die Niederlage nicht spurlos vorbei. Am heutigen Samstag um 15 Uhr steigt auf der Anlage des BCA das zweite Saisonduell beider Teams. Danach ist Winterpause in der Bezirksliga.

Die Spieler des BC Attaching eriPnnern sich noch genau. Das 1:2 gegen Kammerberg war nicht nur wegen des Ergebnisses bitter, sondern in erster Linie wegen der Verletzung von Mirnes Gurbeta. Der Abwehrchef fehlt seitdem, und es ist aufgrund seines Knorpelschadens fraglich, ob er in dieser Saison noch einmal auflaufen kann. Ein herber Verlust.

Attaching kommt jedoch immer besser in Schwung und musste sich an den vergangenen sechs Spieltagen nur Tabellenführer Pfaffenhofen geschlagen geben. Auf der Habenseite stehen in diesem Zeitraum elf Punkte.

In der Tabelle steht der Aufsteiger einen Rang über dem Relegationsplatz – ein Erfolg angesichts der großen Personalsorgen. Auch gegen Kammerberg ist der BCA nicht komplett. Maximilian Tessner verletzte sich am vergangenen Wochenende beim 0:0 in Rohrbach. Er ist fraglich, wie auch Sebastian Aigner, der das Abschlusstraining mit Oberschenkelproblemen abbrechen musste.

Dass die Attachinger gerade dann unangenehm sind, wenn Spieler fehlen, hat sich bis ins nah gelegene Kammerberg rumgesprochen. „Es wird intensiv und physisch. Wir müssen bereit sein“, sagt SpVgg-Spielertrainer Matthias Koston. Er hat mit seiner Mannschaft zehn Punkte mehr geholt als der BCA und kann mit einem weiteren Sieg den Platz im vorderen Tabellendrittel untermauern. „Natürlich wollen wir das letzte Spiel vor der Winterpause positiv gestalten. Aber das will unser Gegner auch“, so Koston.

Der Kammerberger Kader bleibt unverändert im Vergleich zum torlosen Remis gegen Dornach vor einer Woche. „Jetzt geht es darum, noch einmal die letzten Reserven zu mobilisieren. Es wird ein enges Spiel. Und darauf freuen wir uns“, sagt Koston vor dem Derby.