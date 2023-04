Dritter Sieg in Folge für Kammerberg

Alexander Nefzger erzielte per Elfmeter die Führung für Kammerberg. © FuPa

Es war ein hartes Stück Arbeit, am Ende stand jedoch der dritte Sieg imn Folge: Die SpVgg Kammerberg hat den Tabellen-14. SV Untermenzing 2:1 geschlagen.

Kammerberg – Mit dem dritten Sieg in Folge haben die Fußballer der SpVgg Kammerberg am Samstag Platz fünf in der Bezirksliga Nord gefestigt. Gegen den Tabellen-14. SV Untermenzing gab es auf eigenem Platz einen knappen, jedoch verdienten 2:1-Erfolg. Schon das Hinspiel war eine knappe Kiste gewesen, damals gewann Kammerberg 3:2.

Spielertrainer Mathias Koston ließ diesmal rotieren. „Wir haben einen großen Kader und viele fitte Spieler“, begründete Koston seine Entscheidung. Was ihn deshalb besonders freute: Trotz der Umstellungen war die Leistung sehr in Ordnung, auch wenn es „ein hartes Stück Arbeit“ (Koston) war, bis die Punkte eingetütet waren.

Wenn es überhaupt etwas zu kritisieren gibt, dann nur dies: Kammerberg machte die Sache nochmals knifflig. In der 89. Minute traf der Untermenzinger Daniel Onnertz zum 1:2 aus Sicht der Gäste, ein Treffer aus dem Nichts. So wurde es in der Schlussphase turbulent. Aber die Kammerberger Defensive ließ nicht wirklich mehr etwas zu, außer einer Halbchance für Untermenzing tat sich nichts mehr. „Das haben wir gut verteidigt“, sagte Koston, „aber wir haben die Sache unnötig spannend gemacht.“

In der 36. Minute hatte Alexander Nefzger nach einem Foul an Jonas Grundmann den fälligen Strafstoß zur Kammerberger Führung verwertet – souverän, wie Koston berichtet: „Das macht der Alex einfach sehr gut.“ In der 74. Spielminute legte Grundmann das wichtige 2:0 nach.

Am kommenden Wochenende geht’s nach Günzlhofen ein Tabellennachbar des SV Untermenzing. Dann soll der vierte Sieg in Folge her. tol