Ein neuesTrainer-Duo fürDJK Waldram

Waldram – Die DJK Waldram ist über die Weihnachts- und Neujahrs-Feiertage in der Trainerfrage zu einem Ergebnis gekommen: Guido Herberth tritt die Nachfolge von Johann Latanskij an, der sein Amt wie berichtet vor ein paar Wochen zur Verfügung gestellt hatte. Unterstützt wird Herberth von Co-Trainer Rudi Ettenhuber, der diesen Job schon unter Ex-Trainer Ralf Zahn zeitweilig ausübte. Somit, und das dürfte ein Novum im Landkreisfußball sein, übernehmen nun zwei Spielerväter (von Matthias Herberth und Daniel Ettenhuber) die sportliche Verantwortung bei dem abstiegsbedrohten Kreisligisten, der mit fünf Punkten Rückstand zum rettenden Ufer auf dem vorletzten Tabellenplatz überwintert.

„Wir haben viele Möglichkeiten in Betracht gezogen und sind zu der Überzeugung gelangt, dass diese Konstellation in unserer Situation am besten passt“, begründet zweiter Abteilungsleiter Daniel Dankesreiter die Entscheidung für Herberth, der bis März 2019 bei den Fußball-Freunden Geretsried aktiv war. Die Vereinbarung gelte zunächst bis zum Sommer. „Für die Zeit danach haben wir uns im Augenblick alles offen gelassen“, so Dankesreiter (Bericht folgt).