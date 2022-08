ERDINGER-Torjäger Pierre König LIVE: 60 (!) Torbeteiligungen in 22 Spielen zur Meiserschaft

Von: Henrik Ahrend

Pierre König vom FSV Pfaffenhofen/Ilm erzielte in der letzten Saison 43 Tore in 22 Spielen. © Lukas Sammetinger

Er war der Top-Torjäger der vergangenen A-Klassen-Saison. Pierre König vom FSV Pfaffenhofen/Ilm II erzielte in der vergangenen Saison 43 Tore in 22 Spielen.

Pfaffenhofen - In der vergangenen Saison stellte Pierre König alle in den Schatten. Der 30-jährige Angreifer vom FSV Pfaffenhofen/Ilm II erzielte in der abgelaufenen Saison in 22 Spielen 43 Tore für seine Mannschaft. König steuerte mit seinen Treffern einen großen Teil zur Meisterschaft des FSV bei und konnte so auf sich aufmerksam machen. Durch seine Einzelleistungen gewann er unter anderem auch 15 Kästen ERDINGER Weißbier.

FSV Pfaffenhofen II: König glänzt nicht nur als Vollstrecker

Pierre König machte nicht nur mit seinem Torriecher auf sich aufmerksam: Der 30-jährige Angreifer des FSV Pfaffenhofen/Ilm II bereitete, neben seinen 43 Treffern auch 17 Tore vor und kommt damit in der abgelaufenen Saison auf 60 Torbeteiligungen in der A-Klasse Donau/Isar 4. Zudem begleitet König das Amt des Co Spielertrainers bei der Reserve-Mannschaft aus Pfaffenhofen.

Damit greift Pierre König mit seiner Mannschaft in der neuen, bereits laufenden Saison in der Kreisklasse an. Wie sich seine Mannschaft auf die neue Saison in einer höheren Liga vorbereitet hat oder wie wichtig die Mannschaft für seinen Erfolg war, wird uns Pierre König im Live-Interview verraten. Das Interview findet ihr am 31. August um 14.30 Uhr auf dem YouTube- udn Facebook-Kanal von Fussball-Vorort.