1:1 fällt mit dem Schlusspfiff: Kammerberg nur unentschieden

Fußball-Bezirksligist SpVgg Kammerberg hat sich schon auf die Siegesfeier eingestellt, da klingelte es im Kasten. In letzter Sekunde glich der FC Aschheim zum 1:1 aus.

Kammerberg – Fußball kann hart sein – egal in welcher Liga. In der Bezirksliga-Nord hat es an diesem Spieltag die Kicker der SpVgg Kammerberg erwischt. Als sich Spieler und Zuschauer im Heimspiel gegen den FC Aschheim auf den Schlusspfiff eingestellt haben, erzielten die Gäste den spielentscheidenden Treffer zum 0:1-Endstand. „Das ist bitter. Keine Mannschaft war heute besser oder schlechter. Es war ein 1:1-Spiel“, sagte SpVgg-Spielertrainer Matthias Koston.

Die Kammerberger wollten ihren dritten Sieg in Serie und den fünften Dreier im sechsten Spiel feiern. Aschheim war aber der erwartet schwere Gegner. Beide Teams setzten ihren Plan um, den Gegner früh zu stören und Ballverluste zu provozieren. Es entwickelte sich ein zerfahrenes Spiel, in dem die Gäste zunächst die besseren Chancen hatten, ein Treffer fiel bis zur Halbzeit aber nicht.

Nach dem Seitenwechsel waren die Kammerberger zwingender. Eine Viertelstunde vor Spielende brachte Koston Damjan Knetemann ins Spiel. Der 21-Jährige brauch nicht lange, um auf Temperatur zu kommen. Er hatte bereits zwei Joker-Tore in dieser Saison erzielt und war dem nächsten Treffer in der 90. Minute nah, der Ball klatschte aber an die Latte. Kurz darauf verhinderte FCA-Keeper Leon Westner die Kammerberger Führung.

Die Heimelf wollte drei Punkte und spielte kontrolliertes Risiko, passte aber einmal nicht auf. Milorad Stanojevic bestrafte dies mit dem Siegtreffer zum 0:1-Endstand und sorgte für die erste Saisonniederlage von SpVgg-Torhüter Stefan Fängewisch. Der Keeper teilt sich die Einsätze mit Markus Eisgruber. Bei jedem der bislang sechs Saisonsiege hatte Fängewisch den Kasten gehütet. Gegen Aschheim verlor er nun erstmals.

„Über 90 Minuten hat heute kein Team den Sieg verdient gehabt. Andererseits: Was hätte uns ein Punkt gebracht?“, fragte Koston. Und weiter: „Zwischen dem sechsten und neunten Platz sind wir aktuell richtig eingeordnet.“