Kreisliga 1 Donau/Isar: Gaimersheim marschiert in BZL, Manching II und DJK Ingolstadt müssen runter

Von: Noah Hölch

Teilen

Der TSV Gaimersheim hat als Tabellenführer sieben Zähler Vorsprung und steht kurz vor dem Aufstieg in die Bezirksliga. © Roland Schäfer | Dominik Beil

Die Kreisligen im Kreis Donau/Isar neigen sich langsam dem Ende zu. Wir werfen einen Blick auf die Aufstiegskandidaten und den Abstiegskampf.

Donau/Isar – Im Kreis Donau/Isar spielen in diesem Jahr 28 Mannschaften auf Kreisliga-Niveau, aufgeteilt in zwei Ligen mit je 14 Teams.

Die Meister der beiden Kreisligen steigen dabei direkt in die Bezirksliga (BZL) auf. Die jeweiligen Tabellenzweiten treten in der Relegation an. Dort spielen sie in einer Gruppe zusammen mit dem 13. der BZL Nord, sowie dem Tabellenzweiten der Kreisliga München 1 um einen Platz in der BZL.

In die Kreisklassen direkt absteigen werden die jeweils letzten beiden Mannschaften der Abschlusstabelle. In die Relegation geraten die Elft- und Zwölftplatzierten der beiden Kreisligen und spielen gegen je einen der vier Zweiten der Kreisklassen. Die Relegation besteht aus einem einzigen Spiel, mit eventueller Verlängerung, wenn es nach 90 Minuten unentschieden steht, bzw. Elfmeterschießen, wenn es nach 120 Minuten noch keinen Sieger gibt.

Ausgelost werden die Relegationsspiele am Sonntag, dem 28. Mai.

DONAU/ISAR KREISLIGA 1: Die Aufstiegskandidaten

In der Kreisliga 1 hat sich der TSV Gaimersheim zum Saisonfinale (drei verbleibende Spiele) eine herausragende Ausgangssituation erspielt. Sieben Punkte beträgt der Abstand zu Verfolger Hitzhofen/Oberzell. Es kommt zwar am Sonntag, dem 21.05. noch zum Gipfeltreffen der beiden Mannschaften, jedoch müsste der TSV Gaimersheim nicht nur dieses, sondern auch die anderen beiden Spiele verlieren, damit Hitzhofen noch vorbeiziehen könnte. Da in den nächsten beiden Partien aber die beiden abgeschlagenen Schlusslichter zum TSV kommen, müsste schon sehr viel zusammen kommen, dass der TSV den direkten Aufstieg noch verspielt.

Während der Meistertitel so gut wie entscheiden ist, steht es um den Relegationsplatz deutlich knapper. Derweil besetzt diesen der FC Hitzhofen/Oberzell mit einem Zwei-Punkte-Vorsprung auf den FC Sandersdorf. Doch Hitzhofen hat nicht nur durch das Spiel gegen Tabellenführer Gaimersheim das schwierigere Restprogramm.

So könnte der FC Sandersdorf tatsächlich noch an Hitzhofen/Oberzell vorbeiziehen. Bei Punktgleichheit hätte Sandersdorf gegenüber dem Konkurrenten das Nachsehen. Den direkten Vergleich, der bei Punktgleichheit als erste Instanz in der Wertung berücksichtigt wird, entschied der FC Hitzhofen für sich. Der FC Gerolfing und der SV Kasing haben mit aktuell 40 Punkten nur noch Außenseiterchancen auf den Relegationsplatz.

Tabellensituation und Restprogramm

1. TSV GAIMERSHEIM: 53 Punkte, Restprogramm: Türk. SV Ingolstadt (H), FC Hilzhofen/Oberzell (A), SV Manching U23 (H)

2. FC HITZHOFEN/OBERZELL: 46 Punkte, Restprogramm: TSV Baar-Ebenhausen (A), TSV Gaimersheim (H), SV Hundszell (A)

3. FC SANDERSDORF: 44 Punkte, Restprogramm: SV Menning (A), FC Mindelstetten (H), DJK Ingolstadt (A)

4. FC GEROLFING: 40 Punkte, Restprogramm: SV Manching U23 (H), TSV Ober-/Unterhaunst, TSV Baar-Ebenhausen (A)

5. SV KASING: Restprogramm: 40 Punkte, FC Mindelstetten (A), DJK Ingolstadt (H), TSV Ober-/Unterhaunst

DONAU/ISAR KREISLIGA 1: Die Abstiegskandidaten

Der Abstiegskampf ist so gut wie durch. DJK Ingolstadt und der SV Manching II sind mit jeweils acht Punkten die abgeschlagenen Schlusslichter der Kreisliga 1. Beide werden den Gang in die Kreisklasse direkt bestreiten. Ein respektive zwei Siege in 23 Spielen reichen eben nicht aus, um in der Kreisliga zu bestehen. Ebenso steht schon fest, dass der TSV Baar-Ebenhausen in der Relegation antreten muss.

Einzig der TSV Großmehring hat von den untersten vier der Liga noch die Gelegenheit, die Klasse direkt zu halten. Doch man müsste in den letzten drei Spielen, ganze sieben Punkte auf Türk. SV Ingolstadt aufholen. Der Abstand zum rettenden Ufer beträgt zwar nur sechs Punkte, jedoch hatte man gegen den SV im direkten Vergleich das Nachsehen. Daher müssten im Saisonendpsurt für den TSV unbedingt drei Siege, sowie gewaltige Schützenhilfe her, damit die Klasse doch noch direkt gehalten werden kann. (Noah Hölch)

Tabellensituation und Restprogramm

10. TÜRK. SV INGOLSTADT: 31 Punkte, Restprogramm: TSV Gaimersheim (A), SV Ingolstadt-Hundszell (H), SV Menning (A)

11. TSV GROßMEHRING: 25 Punkte, Restprogramm: SV Ingolstadt-Hundszell (A), SV Menning (H), FC Mindelstetten (A)

12. TSV BAAR-EBENHAUSEN: 17 Punkte, Restprogramm: FC Hitzhofen/Oberzell (H), SV Manching II (H), FC Gerolfing (H)

13. DJK INGOLSTADT: 8 Punkte, Restprogramm: TSV Ober-Unterhaunstadt (H), SV Kasing (A), FC Sandersdorf (H)

14. SV MANCHING II: 8 Punkte, Restprogramm: FC Gerolfing (A), TSV Baar-Ebenhausen (A), TSV Gaimerheim (A)