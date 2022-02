Slaven Jokic spielt für Kreisklassisten

Mittendrin statt gar nicht dabei: Stürmer Slaven Jokic (rotes Trikot) spielte für den TSV Steinhöring beim Test gegen den VfB Forstinning III mit Konstantin Baier (2.v.l.) und Sebastian Hitzelsberger. © stefan rossmann

Der Fußball-Landkreis hat Slaven Jokic zurück – und das sogar als Spieler. Am vergangenen Sonntag stand der Ausnahmekönner nach rund fünf Jahren erstmals wieder in einer offiziellen Begegnung auf dem Rasen – im Trikot des Kreisklassisten TSV Steinhöring.

Forstinning/Steinhöring – Zuletzt war der 34-jährige Jokic nur als Trainer tätig gewesen. Im Testspiel beim VfB Forstinning III (A-Klasse 6) lief er jetzt für die Steinhöringer auf, bei denen Slavens Vater Petar Jokic als Coach das Sagen hat. „Da ich aktuell kein eigenes Engagement als Trainer habe, schaue ich ab und an in Steinhöring vorbei, da es mir ohne Fußball zu langweilig ist“, erklärt der Ex-Regionalliga-Spieler. Anfang Dezember hatten sich die Wege von Slaven Jokic und dem TSV Amerang nach dreieinhalbjähriger Zusammenarbeit inklusive Aufstieg in die Kreisliga getrennt.

„In Steinhöring treffe ich nicht nur auf meinen Vater, sondern auch auf meinen besten Freund und alte Weggefährten. Es macht mir großen Spaß mit den Jungs dort“, ergänzt der frühere Profi. Ein richtiges Comeback als Spieler schließt er allerdings aus.

Einsatz bei den Steinhöringer Fußballern soll Ausnahme bleiben

Jokic sieht seine Zukunft im Fußball an der Seitenlinie, auch wegen zahlreicher Verletzungen in der Vergangenheit. „Ich wurde siebenmal am Knie operiert. Soweit ich kann, möchte ich mich in Steinhöring jetzt einfach nur ein bisschen bewegen.“

Demnach wird es also nicht zu einer Wiederbelebung des Vater-Sohn-Gespanns Jokic im Fußball-Landkreis kommen, wie es bereits erfolgreich in Kirchseeon und Zorneding der Fall war.

Nichtsdestotrotz könnte der TSV Steinhöring diese (Sturm-)Qualitäten gut gebrauchen. Dies zeigte das Vorbereitungsspiel in Forstinning. Der Kreisklassist löste auf dem Kunstrasenplatz die Aufgabe mit Bravour und setzte sich gegen die VfB-Dritte durch Tore von Michael Eglseder (36.), Leonhard Lang (44.), Benjamin Scholz (47.) und Johannes Redl (83.) mit 4:0 (2:0) durch. Jokic Junior war dabei an sehenswerten Kombinationen beteiligt. „Mit zehn Kilogramm Übergewicht lief es ganz gut“, sagte er anschließend mit einem Augenzwinkern.

Slaven Jokic schleppt zehn Kilo Übergewicht mit sich rum

Jokic Senior, der Trainer der Steinhöringer Gäste, wurde da schon deutlicher: „Mit Slaven im Team ist es einfach ein Unterschied. Er ist eigentlich genau der Mann, den wir bräuchten.“ Aber auch für das übrige Team hatte der Trainer lobende Worte übrig: „Wir waren defensiv sehr kompakt. Das ist unser Ziel für die Zukunft. Wir machen Fortschritte.“

Den Steinhöringer Fußballern bleibt noch knapp ein Monat Zeit, um sich auf den Start der Kreisklasse-Rückrunde beim TSV Zorneding vorzubereiten. Dort wird Slaven Jokic dann jedoch (voraussichtlich) nicht mit von der Partie sein – trotz seiner erfolgreichen Testspiel-Rückkehr. Florian Hennig

Forstinning III: Parteli, Brandes, Eberspächer, Forsch, Schieber, Zier, Neubert, Baier, Hitzlsperger, Riepl, Seyfried - Kauderer.

Steinhöring: Billmayr, Lang, Haworth, Bacak, Redl, Hahne, S. Jokic, Steinegger, Sprenger, Lechner, Dimov - Bachmaier, Eglseder, Scholz, Gebhard.