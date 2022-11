SV Sachsenkam gewinnt Spitzenspiel gegen Tabellenführer SG Gaisach/Wackersberg

Teilen

Das Spitzenspiel vor großer Kulisse entscheiden Thomas Sonner (re.) und seine Sachsenkamer mit 2:1 gegen die Hausherren um Ferdinand Hartl für sich. Foto: Hans Demmel © Hans Demmel

Bereits vor dem Anpfiff des Spitzenspiels stand die Spielgemeinschaft Gaißach/Wackersberg-Arzbach als Gruppensieger in der A-Klasse 13 fest.

Arzbach/Sachsenkam – Und dem SV Sachsenkam war der zweite Platz und damit die Qualifikation für die Aufstiegsrunde ebenfalls nicht mehr zu nehmen. Das Zuschauerinteresse war groß und eines Spitzenspiels würdig: Rund 250 Zuschauer verfolgten die Partie. „Es war ein echtes Derby. Bei dem gehört die eine oder andere Nickligkeit einfach dazu“, meinte Gästecoach Sigi Saller, und freute sich nach dem Schlusspfiff über den 2:1(1:1)-Sieg seiner Kicker.

Lange Zeit passierte wenig Mitreißendes, Torszenen waren, von wenigen Ausnahmen abgesehen, eher die Seltenheit. Eine davon gab es gleich in der Anfangsphase, als Gästekeeper Felix Drotleff einen Eckball aus der Luft fischte und anschließend rückwärts zu Boden fiel. „Mit dem Ball über die Linie“, meinten nicht wenige Beobachter. Schiedsrichter Karl-Heinz Donaubauer sah es anders und ließ weiterspielen.

Die Sachsenkamer hatten anschließend mehr Ballbesitz, doch Simon Hofberger scheiterte an SG-Keeper Klaus Ertl. Dann jedoch fiel die nicht unverdiente SVS-Führung. Korbinian Haberl bedient Andreas Kappelsberger, und der Ex-Wackersberger überlistet seinen früheren Teamkollegen im Tor. Die Antwort der Gastgeber ließ freilich nicht lange auf sich warten. Matthias Beutelrock zirkelte einen Freistoß über Freund und Feind in den gegnerischen Strafraum, und Thomas Sonner lenkte die Kugel mit dem Kopf in die eigenen Maschen.

Peter Haberl verwandelt Elfmeter zum Sieg

Bis zum Seitenwechsel passierte anschließend nicht mehr viel. Dafür gleich nach Wiederbeginn. Andreas Fischer traf bei einem Abwehrversuch Korbinian Haberl am Knöchel, und Donaubauer zeigte auf den Punkt. Gästekapitän Peter Haberl verwandelte kaltschnäuzig. Ein echtes Aufbäumen des Spitzenreiters war allerdings nicht sofort zu beobachten. Mit zunehmender Spieldauer wollte es die Spielgemeinschaft jedoch noch einmal wissen, zumal Sachsenkam in der Schlussphase nach einer Ampelkarte gegen Thomas Sonner in Unterzahl auskommen musste.

Doch die Kicker vom Kirchsee kämpften aufopferungsvoll, verteidigten engagiert und hatten auch noch Glück, als ein Schuss von Tobias Angermeier vom Aluminium genau vor den Füßen von Keeper Drotleff landete. Saller sah einen gerechten Spielausgang: „Ich denke, wir haben verdient gewonnen. Mit etwas Glück, aber auch mit Geschick.“ Thomas Gärner, Coach der Spielgemeinschaft, relativierte die zweite Saisonniederlage: „Wir haben in der ersten Halbzeit nicht gut gespielt. Mit dem Elfmeter bin ich nicht einverstanden. Das war kein Foul. Ein Unentschieden wäre bestimmt nicht ungerecht gewesen.“ (HANS DEMMEL)

SG Gaißach/Wackersb.-A. – SV Sachsenkam 1:2 (1:1)

Tore: 0:1 (30.) A. Kappelsberger, 1:1 (34.) Beutelrock, 1:2 (48./EM) P. Haberl. – Zeitstrafe: M. Kronwitter (57./SVS). – Gelb-Rot: Sonner (84./SVS). – Schiedsrichter: Karl-Heinz Donaubauer (SV Baiernrain-Lin.). – Zuschauer: 256.

SG: Ertl – Fischer, P. Schuhbauer, Beutelrock, Lugmair, F. Hartl, A. Schwaiger, T. Schuhbauer, To. Angermeier, L. Hartl, St. Schwaiger. – Eingew.: Reisch, Gorniak, Schmidt, Schmid.

SVS: Drotleff – Eiler, Sonner, P. Haberl, M. Haberl, F. Kronwitter, Hofberger, K. Haberl, Kroell, A. Kappelsberger, M. Kronwitter. – Eingew.: Bebber.