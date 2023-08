Sportfreunde Bichl verpassen zwei zusätzliche Punkte: „Hätten den Sack zumachen müssen“

Der Heilbrunner Franz Schnitzlbaumer (grünes Trikot) bremst Vincent Zander auf unsanfte Weise. © HANS DEMMEL

In der Nachspielzeit kassierten die Sportfreunde Bichl noch das Ausgleichstor der Heilbrunner Reserve. Es blieb beim 2:2-Remis zum Saisonauftakt.

Bichl/Bad Heilbrunn – Verständlicherweise verärgert war Bichls Trainer Christian Strobl nach dem Schlusspfiff. In der Nachspielzeit hatte sich seine Mannschaft gegen den Aufsteiger SV Bad Heilbrunn II den Treffer zum 2:2 (0:1)-Endstand eingefangen. Letztlich jedoch ein gerechtes Ergebnis nach unterschiedlichen Abschnitten.

Der Klassenneuling kam besser in die Partie; mehr als ein Distanzschuss von Dominik Drotleff sprang zunächst aber nicht heraus. Bis Dominik Kühberger, nach einem Laufduell gegen Stephan Schilcher, schneller am Ball war und an SF-Keeper Michael Knestel vorbei einschob. „Nach 30 Minuten haben wir aber aufgehört, Fußball zu spielen und mit vielen Fehlern die Bichler besser aufkommen lassen“, meinte Gästecoach Gerhard Keilwerth.

Leying trifft souverän vom Punkt und gleicht aus – Sportfreunde gehen danach durch Rösch in Front

Es ergaben sich auch erste Möglichkeiten für die Hausherren, gejubelt werden durfte aber erst nach Wiederbeginn: Franz Schnitzlbaumer holte im Sechzehner Vincent Zander von den Beinen, Henrik Leying verwandelte den fälligen Elfmeter zuverlässig. Nur wenige Minuten später verletzte sich der Bichler Youngster Leonhard Deiser ohne Fremdverschulden.

Der Ball kam aber noch zu Justin Rösch auf der linken Außenbahn, und dessen Schuss in den spitzen Winkel bedeutete die mittlerweile verdiente 2:1-Führung für die Hausherren. Strobl: „In der Phase hätten wir nachlegen und den Sack zumachen müssen. Aber da hat meiner jungen Truppe die Erfahrung gefehlt. Es wurde außerdem zu viele Bälle einfach weggeschlagen, statt nach vorne zu spielen.“

„Der Ausgleich darf nicht passieren, aber insgesamt geht das Unentschieden in Ordnung.“

Keilwerth schickte Stephan Bachhuber aufs Feld, und die Gäste kamen besser auf. Mehrere Ecken waren die Folge, stets marschierte Sebastian Mertens aus dem Abwehrzentrum nach vorne. In der Nachspielzeit war es soweit: Der Routinier hatte sich am langen Pfosten platziert, stieg am höchsten und nickte ein.

Mit dem Ergebnis war Keilwerth zufrieden, nicht aber mit der Leistung der Seinen. Auch Strobl hatte sich den Saisonauftakt anders vorgestellt: „Der Ausgleich darf nicht passieren, aber insgesamt geht das Unentschieden in Ordnung.“ (HANS DEMMEL)

SF Bichl - Bad Heilbrunn II 2:2 (0:1)

Tore: 0:1 (29.) Kühberger, 1:1 (50./Elfmeter) Leying, 2:1 (56.) Rösch, 2:2 (90.+1) Mertens. - Schiedsrichter: Piet Fentross. - Zuschauer: 70.

SFB: Knestel - Zander, Schwingen, Thelen, Schilcher, Sinseder, Siegert, Leying, L. Deiser, Rösch, Streidl - Pöll, Schneider, Thomamüller, M. Filgertshofer.

HSV II: Hofmann - Lory, Grobauer, Mertens, Drotleff, Kühberger, Schnitzlbaumer, Gritzuhn, Haslinger, Rosenberger, Pappritz - Heilander, Metzger, St. Bachhuber, Derbel.