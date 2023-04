Furioser Endspurt rettet SG Gaißach-Wackersberg einen Punkt

Teilen

In der Spitze immer wieder gesucht: Tobias Angermeier (Mi.) wurde von den Fischbachauern gut gedeckt, kam kurz vor Schluss aber doch zum 1:2-Anschlusstreffer. Foto: Hans Demmel © Hans Demmel

Die SG Gaißach-Wackersberg hat gegen die SF Fischbachau einen furiosen Endspurt hingelegt. Damit rettet die Elf von Trainer Thomas Gärner noch einen Punkt.

Fischbachau/Gaißach – Ein schwer bespielbares Geläuf und unangenehmes Wetter boten keine idealen Bedingungen für die Begegnung der beiden Aufstiegskandidaten. „Das war ein richtiges Kampfspiel von beiden Seiten, was anderes war nicht möglich“, urteilt SG-Trainer Thomas Gärner.

Sein Team war recht bald nach dem Anpfiff in Rückstand geraten. Ein zu kurzer Abschlag von Keeper Klaus Ertl landete genau vor den Füßen von Heinrich Isenmann. Der zog noch an einem Gästespieler vorbei und netzte zur schnellen 1:0-Führung ein. Doch die Isarwinkler zeigten sich nicht sonderlich beeindruckt, hatten im ersten Abschnitt mehr Spielanteile, klare Möglichkeiten waren freilich Mangelware.

Angetrieben von Mathias Beutelrock sowie Thomas Angermeier wurde immer wieder Tobias Angermeier in der Spitze gesucht. Doch darauf waren die Hausherren vorbereitet. „Ich hatte den Gegner vorher zweimal beobachtet und mein Team vor den beiden Angermeiers gewarnt“, lautet die Erklärung von SF-Coach Thomas Gschwendtner. „Lange Zeit hat unsere Defensivarbeit auch bestens funktioniert.“ Gefährlich wurde es hauptsächlich bei Standards. Da zirkelte Tobias Angermeier die Kugel knapp am Winkel vorbei, und Patrick Schuhbauer setzte eine Hereingabe von Thomas Angermeier neben den Pfosten.

Der Ausgleich wäre bestimmt nicht unverdient gewesen, doch es kam anders. Kurz vor dem Seitenwechsel fingen die Platzherren einen Einwurf der Spielgemeinschaft ab. Isenmann leitete einen Gegenangriff über die linke Außenbahn ein, brachte den Ball vor den gegnerischen Kasten, und Anton Bucher erhöhte auf 2:0. „Bei beiden Gegentreffern haben wir die Fischbachauer geradezu zum Toreschießen eingeladen“, ärgert sich Gärner.

Nach Wiederbeginn bekamen die zahlreichen Zuschauer eine ausgeglichene Partie geboten. Torszenen gab es aber noch weniger als im ersten Abschnitt. Das Geschehen spielte sich überwiegend zwischen den beiden Strafräumen ab. Es sah ganz nach einem Sieg der Gastgeber aus. Wenige Minuten vor Spielende landete ein weiter Ball knapp neben dem Pfosten, wenige Zentimeter vor der Auslinie. Tobias Angermeier war zur Stelle und chippte die Kugel an Torsteher Quirin Leitner vorbei in die Maschen. Und gleich nach dem Anstoß starteten die Gäste einen erneuten Angriff: Eingeleitet von Stefan Schwaiger kam Florian Hohenreiter in aussichtsreiche Position, ließ sich die Chancen nicht entgehen und traf zum viel umjubelten 2:2-Endstand. Gschwendtner urteilte salomonisch: „Sicherlich ist das Unentschieden für die Gäste nicht unverdient, aber wenn du so lange in Führung liegst, ist es für uns schon bitter. Das bringt mir bestimmt zwei schlaflose Nächte.“ Gärner war indessen stolz auf seine Mannschaft: „Es wurde einfach nicht aufgesteckt, und dafür gab es den verdienten Lohn.“ HANS DEMMEL

SF Fischbachau – SG Gaißach-W’berg 2:2 (2:0)

Tore: 1:0 (4.) Isenmann, 2:0 (43.) Bucher, 2:1 (87.) To. Angermeier, 2:2 (89.) Hohenreiter. – Schiedsrichter: Thomas Sonnleitner (Lenggr. SC). – Zuschauer: 120.

SG G/W: Ertl – Fischer, Schuhbauer, Beutelrock, Th. Angermeier, M. Lugmair, F. Willibald, P. Söllner, To. Angermeier, L. Hartl, Schwaiger. – Eingew.: F. Hohenreiter, F. Hartl.