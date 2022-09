Von der A-Klasse in die Bezirksliga - Sebastian Ammer erfüllt sich Wunsch in Bad Heilbrunn

Das Spiel schneller, die Zweikämpfe härter: Sebastian Ammer (im grünen Trikot, hier im Spiel gegen Raisting) befindet sich nach seinem Wechsel zum Bezirksligisten Bad Heilbrunn noch in der Lernphase. Foto: andreas Mayr © andreas Mayr

Sebastian Ammer ist im Sommer aus der A-Klasse zum SV Bad Heilbrunn in die Bezirksliga gewechselt. An das andere Tempo muss der Eberfinger sich noch gewöhnen.

Eberfing/Bad Heilbrunn – Das nennt man mal eine Herausforderung: Im Sommer kletterte Sebastian Ammer mal eben drei Spielklassen nach oben. Von Eberfing nach Bad Heilbrunn, von der A-Klasse in die Bezirksliga. Sicher einer der ungewöhnlicheren Karriereschritte. Denn unten, in der A-Klasse, ist der Fußball mehr Spaß als Leistung. Während Bad Heilbrunn, der Landesliga-Absteiger, gerade von einem Level kommt, das man gern als Eingangsstufe zum Bezahlbereich sehen kann. Der Eberfinger sagt: „Das ist mein persönlicher Wunsch. Ich möchte sehen, ob ich das fußballerisch drauf habe.“

Bisher pendelte der Mittelfeldmann mit Torriecher zwischen Kreis- und A-Klasse beim Heimatverein. Sein Vater war lange Abteilungsleiter beim SVE – und die Söhne sind tief verwurzelt im Klub. Sebastian Ammers Mutter allerdings kommt aus Bad Heilbrunn, womit ein Anknüpfungspunkt schnell gefunden war, der bei der Wahl des neuen Teams ein entscheidender Faktor war. Zudem klagt der SVH seit längerer Zeit über chronische Personalengpässe. Den kometenhaften Aufstieg von der Kreisklasse bis in die Landesliga bewältigte der Klub mit kleinem Kader. An anderen Standorten kommen mit den Siegen auch die Neuzugänge – doch nicht in Bad Heilbrunn. „Wir brauchen welche, die zum Klub passen“, sagt Trainer Walter Lang. Also solche, die nach dem Training nicht gleich ihre Tasche packen und verschwinden, sondern sich ein Flascherl Bier schnappen und ratschen. So einer ist Sebastian Ammer. „Fußball ist Hobbysport, da gehört das dazu“, findet der 26-Jährige. Vom ersten Training weg war er integriert, nicht einmal ein Einstandsritual, wie in anderen Teams üblich, hat er über sich ergehen lassen müssen.

Sein Trainer bezeichnet ihn als „feinen Kerl“ mit Charakter und dem Willen, etwas zu lernen. Denn genauso hat Ammer festgestellt, dass zwischen A-Klasse und Bezirksliga fußballerisch einige Planeten liegen. Das Niveau sei höher, das Spiel schneller, die Zweikämpfe härter. „Super Training, macht richtig Spaß, da zu spielen“, sagt Ammer. Gewiss, auf dem Feld merkt man noch, wie es im Kopf rattert, wie das Spiel im hohen Tempo manchmal an ihm vorbeiläuft. Die Situation für Bad Heilbrunn ist ja auch nicht leicht. Walter Lang hat eine Elf an gestandenen Bezirksliga-Kickern. „Danach wird es schwer“, sagt der Coach. Ammer kommt regelmäßig als erster Wechselspieler von der Bank. „Die Jungs, die reinkommen, die wollen“, lobt Lang. Den Fußball, den man in Eberfing in der A-Klasse spiele, sei eben ein anderer. Sebastian Ammer sieht die Rolle ganz entspannt. Verkrampfen bringe ohnehin nichts. „Es soll ja Spaß machen.“ Außerdem sei er ohne Ansprüche in die Bezirksliga gewechselt. „Ich wollte den Schritt wagen und probieren, ob’s reicht oder nicht. Ich mache mir keinen Stress.“ Mit dem Walter könne er gut reden, der gibt stets ein ehrliches wie ausführliches Feedback.

Und die Ex-Kollegen, wie haben die den Wechsel aufgenommen? „Sie haben es verstanden“, sagt Sebastian Ammer. Mit keinem ging er im Bösen auseinander. Irgendwann, das kann er schon sagen, wird der Weg wieder zurück in die Heimat führen. Bisher hat Ammer ja für keinen anderen Verein gekickt. Eine Parallele lässt sich dann doch zwischen beiden Welten finden: die Auswärtsfahrten im Bus. In Bad Heilbrunn hat man das als Zuckerl zur Landesliga eingeführt. Mit Eberfing habe er das ab und zu schon mitgemacht. Das Busunternehmen im Dorf machte es möglich. Sebastian Ammer sagt: „Es ist schön, wenn man miteinander hinfährt.“ Zur Zeit nehmen die Bad Heilbrunner auch regelmäßig Punkte mit. Nach sieben Spielen führen sie punktgleich mit Aufsteiger Murnau die Tabelle an.(Andreas Mayr)