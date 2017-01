Angermeier nach gescheitertem Profi-Engagement: "Weine ich nicht hinterher"

Er lief bereits in der Allianz Arena auf

SV Bad Tölz - Talent ist entscheidend, aber eben nicht alles auf dem Weg zum Profi-Fußballer. Denn Begabung im Umgang mit dem Ball hatte Thomas Angermeier zweifelsohne, doch im entscheidenden Moment machten ihm eine Fehlentscheidung und zwei schwere Verletzungen einen Strich durch den Karriereplan.

Gänsehaut in der Allianz-Arena

Arzbach – Langsam öffnet sich die Luke des Spieleraufgangs der Allianz Arena. Von den Katakomben aus sieht man nur einen schmalen Ausschnitt von den Zuschauerrängen. Langsam wird er groß und größer, bis er den Blick freigibt auf 69 000 rot-weiß gewandeten Fans. Für die Fußballer des FC Bayern München ist ein derartiger Anblick Alltag, doch auch ein Kicker aus dem Südlandkreis hat dieses Szenario bereits erlebt: Thomas Angermeier, derzeit Kapitän des SV Bad Tölz. „Da kriegst eine Gänsehaut“, erinnert sich der 25-jährige Arzbacher an jenen denkwürdigen Tag im Mai 2005, als die Allianz Arena mit einem Freundschaftsspiel des FCB gegen den TSV 1860 München offiziell eingeweiht wurde. Angermeier kickte damals bei den D-Junioren der Bayern und absolvierte mit seinen Mannschaftskollegen ein paar Dribbel- und Torschusseinlagen vor vollen Rängen.

Die Vorzeichen für den Sprung ins Profi-Lager waren von Anbeginn vielversprechend. Schon als Bub hatte Angermeier gute Anlagen und beste Voraussetzungen. Das fing schon beim Elternhaus an, das nur wenige Meter neben dem Fußballplatz des SV Wackersberg-Arzbach liegt. „Jeden Tag habe ich dort von früh bis spät rumgebolzt. Alle haben mich gekannt als der Bua mitm Sechzger-Trikot“, erzählt Angermeier schmunzelnd. Die Liebe zu den Blau-Weißen aus Obergiesing war von Haus aus Pflicht. „Alle sind Sechzger daheim.“

Doch die Liebe erkaltete im Laufe der Jahre. Da beim SV Wackersberg-Arzbach kein sonderlich guter 1991er-Jahrgang zustande kam, wechselte Angermeier zur D-Jugend des SV Waakirchen, die seinerzeit in der Kreisliga kickte und Meister wurde. Bei diversen hochklassig besetzten Turnieren und den Stützpunkt-Einheiten des DFB wurden die Scouts der Großvereine schon bald auf den zierlichen, gleichermaßen bissigen Verteidiger aufmerksam. Prompt kam im Herbst 2004 ein Anruf aus der Bayern-Zentrale und die Einladung zum Probetraining an der Säbener Straße. „Das war eine brutale Ehre und Wertschätzung“, sagt Angermeier.

In den vier Jahren von der U 13 bis zur U 15 lernte er das Verteidiger-Handwerk unter den Nachwuchstrainer Hermann Hummels, Vater von Mats, Heiko Vogel und Sebastian Dremmler. Trainingsspiele gegen die ein, zwei Jahre älteren Thomas Müller, Toni Kroos und Holger Badstuber waren in dieser Zeit keine Seltenheit. Und bei Reha-Trainer Björn Andersson kickten schon mal Sebastian Deisler und Andreas Görlitz nach Kreuzbandverletzungen mit. „Da habe ich gesehen, was ein Profi am Ball drauf hat“, sagt Angermeier.

Ab der U 16 wurden seine Einsätze rarer. Nicht wegen mangelnder Leistung. „In der U 16 kommen die Internatskinder zum FCB. Also quasi die bundesweit eingesammelten Talente. Klar, dass die eine Stammplatzgarantie haben. Sie sind schließlich eine Investition in die Zukunft des Vereins“, erklärt Angermeier. Für die „Einheimischen“ blieben also lediglich vier Plätze frei. Für sechs Mal Training plus ein Spiel am Wochenende, bei dem er meist die Bank drücken musste, sei ihm der Aufwand zu groß geworden. Und so fiel die Entscheidung, zur SpVgg Unterhaching zu wechseln.. „Rückblickend war das ein Fehler“, sinniert Angermeier. „Ein weiteres Jahr bei den Bayern hätte mir gut getan. So muss ich damit leben, mein Talent nicht voll ausgereizt zu haben.“

In den U-Mannschaften der Spielvereinigung spielte er in Bayern-, Landes- und Bezirksoberliga, der Aufstieg in die A-Junioren-Bundesliga wurde unter Trainer Helmut Volz – inzwischen beim SV Bad Tölz – knapp verpasst.

Da das Training und die Fahrten in den Hachinger Sportpark nicht mehr gar so zeitaufwändig waren, konnte Angermeier seiner zweiten großen Leidenschaft neben dem Fußball nachgehen: dem Flößeln. Denn bei den Angermeiers ist das Schippern isarabwärts zwischen der Wolf-ratshauser Marienbrücke und der Floßlände in Thalkirchen seit Generationen Tradition. „Wenn mich mein Vater braucht, bin ich da. Ehrensache“, sagt Angermeier. 40 bis 50 Fahrten kommen da pro Saison zusammen.

Auf dem Sprung in die Hachinger Bundesliga-Mannschaft, die Klaus Augenthaler damals trainierte, lief’s allerdings nicht ganz so geschmeidig wie auf dem Wasser. Zwei Risse der Pereneus-Longus-Sehne, erst im linken, dann im rechten Fuß, erforderten jeweils eine halbjährige Zwangspause. „Damit hatte sich das Training mit der ersten Mannschaft erledigt“, blickt Angermeier zurück. Aufgrund der finanziellen Probleme bei der SpVgg zog Angermeier ohnehin die Reißleine im Sportpark. Kontakte zu Eintracht Frankfurt II (Regionalliga) und Wehen Wiesbaden (3. Liga) verliefen anschließend im Sand.

Dann kam der klare Cut. Dass es Angermeier nicht nur im Fuß, sondern auch im Hirn hat, bewies er beim Studium an der Münchner Privat-Uni „Campus M 21“. Den Bachelor in Sport-, Event- und Medienmanagement hatte er nach drei Jahren in der Tasche. Nun konzentriert er sich aufs Berufsleben. „Zwei vielversprechende Bewerbungen im Bereich Sportmarketing habe ich. Mal sehen, was daraus wird.“

Fußballerisch hofft Angermeier auf den Klassenerhalt mit dem SV Bad Tölz – in der Kreisliga. „Wer weiß, vielleicht hätte ich die 3. Liga im Kreuz gehabt. Aber dem Profi-Fußball weine ich keine Träne nach.“

Quelle: fussball-vorort.de