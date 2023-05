Appell an den Ehrgeiz: Bad Heilbrunn beim SC Unterpfaffenhofen-Germering

Von: Nick Scheder

Die Zweikämpfe annehmen: Benedikt Specker (re.) und den SV Bad Heilbrunn erwartet eine „heiße Nummer“ beim Tabellendreizehnten SC Unterpfaffenhofen-Germering. © Daniel Worsch/Archiv

Das Duell mit Haidhausen um Platz zwei der Bezirksliga scheint verloren. Trotzdem haben die Fußballer des SV Bad Heilbrunn die Saison nicht schon abgeschrieben.

Bad Heilbrunn – Zu viel steht noch auf dem Zettel: Sie wollen ihren Spitzenplatz in der Fairnesstabelle verteidigen, generell eine bessere Leistung als zuletzt in Haidhausen abliefern – als der gegnerische Trainer in der ersten Hälfte einen „Klassenunterschied“ ausgemacht hat – und nicht zuletzt schwingt doch noch ein Körnchen Hoffnung auf den Relegationsplatz mit, räumt Lang ein: „Wir sind zwei Punkte hinter dem Zweiten der Bezirksliga und haben vielleicht doch noch die Chance, am letzten Spieltag auf den Liveticker zu spechten, ob Haidhausen Federn lässt.“

Doch dazu muss seine Mannschaft am Samstag (15 Uhr) beim SC Unterpfaffenhofen gewinnen. Und das wird schwierig genug. Die Gastgeber stehen mit dem Rücken zur Wand, sind auf Rang 13, also Abstiegsrelegationsplatz. Und gerade das mache sie gefährlicher als die bisherigen Ergebnisse vermuten lassen, warnt Lang. „Für Unterpfaffenhofen geht es um alles, das wird eine heiße Nummer.“

Da gilt es für die Heilbrunner, kühlen Kopf zu bewahren und mehr abzuliefern als gegen Haidhausen. „Da hat irgendwie bei jedem ein Stück gefehlt.“ Lang rechnet mit einer Menge erbitterter Zweikämpfe auf der Sportanlage in Germering. Die gelte es anzunehmen und gleichzeitig weiter möglichst ohne Strafen auszukommen. Für Lang ist der Fairnessgedanke sehr wichtig, nicht umsonst steht sein Team im Ranking ganz oben. „Aber ich erwarte einfach von allen, dass sie Vollgas geben, die Sache 90 Minuten lang voll fokussiert angehen.“ Der Coach appelliert an das Ehrgefühl der Spieler: „Zwingen kann ich keinen, das muss jeder für sich entscheiden, ob er noch einmal das Letzte herausholt.“

Heilbrunn kann in voller Mannschaftsstärke anrücken. Nur Kevin Diemb fehlte unter der Woche im Training; für die Startformation wird Lang deshalb eine Alternative in der Außenverteidigung suchen.

SV Bad Heilbrunn:

Hüttl, – Buchmair, Kapfhammer Fl. Schnitzlbaumer, Tiedt, – A. Specker, A. Pappritz, Pföderl, Krinner, – B. Specker, Lechner. – Diemb, Ammer, Gellner, Keilwerth, Kiechle.

Busfahrt

Es besteht die Möglichkeit, zum Spiel in Unterpfaffenhofen im Mannschaftsbus mitzufahren. Abfahrt: 12.30 Uhr am Heilbrunner Sportheim.