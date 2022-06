Überraschung beim SC Rot-Weiß Bad Tölz: Meistertrainer Tarkan Demir geht

Von: Wolfgang Stauner

Teilen

Klare Kommandos, eindeutige Ansagen: Tarkan Demir (Mi.) verfolgte als Trainer von Kreisliga-Aufsteiger RW Bad Tölz eine stringente Linie und trieb Querulanten in der Mannschaft rigoros die Flausen aus. © Ewald Scheitterer

Der SC Rot-Weiß Bad Tölz muss sich einen neuen Trainer suchen. Tarkan Demir hat nach sorgfältiger Überlegung entschieden, nach sieben Jahren aufzuhören.

Bad Tölz – In der Euphorie einer Meisterschaft fällt es vielen leicht, eine Vertragsverlängerung auszusprechen, ohne die möglichen Konsequenzen in Betracht zu ziehen. Nicht so Tarkan Demir, Meistertrainer des SC Rot-Weiß Bad Tölz. Bedächtig und sorgfältig wog der 46-jährige Tölzer das Für und Wider einer weiteren Spielzeit als Trainer beim Traditionsverein aus der Kohlstatt ab.

Drei Tage nach Saisonende war das Resultat der Überlegungen: „Ich höre auf. Sieben Jahre lang so schwierige, unterschiedliche Charaktere in einer Mannschaft zusammenzuhalten, hat einfach zu viel Kraft gekostet. “

„So intensiv, engagiert und gradlinig wie Tarkan gearbeitet hat, war der Erfolg auch vorgegeben.“

Denn nicht nur die Trainingsarbeit und die Wochenendspiele standen im Fokus. Die rot-weiße Multikulti-Truppe, zumeist in den hinteren Ränge der Fairness-Tabelle zu finden, benötigte auch einen Therapeuten, um die verschiedenen Nationen und die damit verbundenen Befindlichkeiten und Egoismen unter einen Hut zu bringen. Außerdem durchlief die Mannschaft mit dem unnötigen Abstieg aus der Kreisklasse (2016/17) eine heilsame Selbstreinigung in der A-Klasse.

Mit der souveränen Rückkehr in die Kreisklasse war der Boden dann bereitet für die weitere Entwicklung der Mannschaft. Denn am Aufstieg in die Kreisliga hatte Tarkan Demir bei seinem Amtsantritt im Oktober 2015 keinen Zweifel gelassen. „Schon damals hat er uns diese Vision aufgezeigt und den Aufstieg versprochen“, erinnert sich RW-Vorstand Wolfgang Männer. „So intensiv, engagiert und gradlinig wie Tarkan gearbeitet hat, war der Erfolg auch vorgegeben.“

Tarkan Demir führt SC Rot-Weiß Bad Tölz zum ersten Kreisliga-Aufstieg der Vereinsgeschichte

Das Führungstrio des Vereins mit Männer, Thomas Janker (2. Vorstand) und Fußball-Abteilungsleiter Alem Muharemovic hielt dann auch wie Pech und Schwefel zu ihrem Trainer. „In der gesamten Zeit haben diese Drei trotz der Einflüsse von Außen immer zu mir gehalten und haben mir den Rücken gestärkt“, bedankt sich der Coach. „Es freut mich deshalb von Herzen, dass ich ihnen so ein schönes Geschenk wie Meisterschaft und Aufstieg in die Kreisliga machen konnte.“ Denn eines ist nicht zu vergessen: Trotz unzähliger Anläufe und manch guter Ansätze – in der 74-jährigen Rot-Weiß-Geschichte ist es der erste Aufstieg in diese Spielklasse. „So viele Trainer haben es vor mir versucht, manche sogar mit besseren Spielern. Aber ich habe es geschafft“, bilanziert Demir. „Darauf bin ich stolz.“

Dass sich der B-Schein-Inhaber möglicherweise verabschieden würde, schwante Männer bereits nach dem Saisonende. „Ich hatte einige unruhige Nächte bis Tarkan seine Entscheidung mitgeteilt hat“, gesteht der Vorsitzende, „und auch jetzt bin ich noch geschockt. Mit seinem Abschied hatte ich tatsächlich nicht gerechnet.“

„Wenn das richtige Angebot kommt, kann es sein, dass ich in der neuen Saison schon eine Mannschaft übernehme.“

Ins gleiche Horn stößt Fußball-Chef Alem Muharemovic: „Ich hatte bis zum letzten Tag gehofft, dass Tarkan weitermacht, aber seine Absage respektieren wir natürlich.“ Für den „sensationellen Erfolg unseres kleinen Vereins“ haben laut Muharemovic zwei Komponenten zusammengepasst: Zum einen, dass es Demir gelungen sei, dem SC Rot-Weiß das Etikett der Untrainierbarkeit zu nehmen. Zum anderen: „Die Burschen wollten den Erfolg um jeden Preis.“

Demir scheidet mit einem Bonmot: „Tölzer Fußball-Geschichte zu schreiben, ist verdammt anstrengend.“ Allerdings haben sich die Mühen gelohnt. „Ich hinterlasse meinem Nachfolger eine Mannschaft auf dem Silbertablett“, sagt er selbstbewusst. Wer das sein wird? Der scheidende Trainer selbst hat ein paar Namen ins Spiel gebracht. Nach intensiver Prüfung der Kandidaten will der Verein in den kommenden Wochen den Neuen präsentieren.

Demir selbst will sich neben seinem anspruchsvollen Job als Teamleiter für Öffentlichkeitsarbeit und Marketing bei der AOK erst einmal der Familie und dem Auftanken der Akkus widmen. Ein Hintertürchen lässt sich der Tölzer gleichwohl offen: „Wenn das richtige Angebot kommt, kann es sein, dass ich in der neuen Saison schon eine Mannschaft übernehme. Wenn nicht, bin ich über eine Pause auch nicht böse.“ (WOLFGANG STAUNER)