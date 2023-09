Ausgleich in der 93. Minute: HSV weiter vom Pech verfolgt

Von: Nick Scheder

Teilen

Ein einziges Mal zu brav: Der angeschlagene Heilbrunner Kapitän Anton Krinner (li.) ließ einen Deisenhofener Spieler entwischen. © Rabuser/Archiv

Bis zur Nachspielzeit hält Führung des SV Bad Heilbrunn. Dann schießt der FC Deisenhofen doch noch den 1:1-Ausgleich.

Deisenhofen/Bad Heilbrunn – Es ist wie verhext: Die Fußballer des SV Bad Heilbrunn machten ein gutes Spiel, hielten bis in die Nachspielzeit eine 1:0-Führung, ließen über das gesamte Spiel so gut wie keine Chance des FC Deisenhofen U 23 zu, und dann kam die 93. Minute: Ein Gegenstoß der Gastgeber, HSV-Kapitän Anton Krinner lief nur nebenher statt ein taktisches Foul zu riskieren, der Ball landete im Heilbrunner 16er und irgendwie im Kasten hinter Torhüter Louis Sachau –1:1 (1:0). „Ein Punkt, aber der fühlt sich an wie eine Niederlage“, sagt Trainer Walter Lang. „Wenn’s nicht läuft, läuft’s einfach nicht.“

Zunächst läuft für Heilbrunn alles wunschgemäß

Dabei lief es zunächst absolut wunschgemäß. Die Heilbrunner kämpften und ackerten auf dem heißen Kunstrasenplatz, blockten jeden Ball, verteidigten alle Deisenhofener Angriffsbemühungen fehlerfrei weg. „Ich glaube, der Ausgleich war der erste Torschuss“, sagt Lang. Auch nach vorne lief es einigermaßen gut, wie gewohnt zumindest bis zum gegnerischen Strafraum. „Die Deisenhofener U 23 sind keine schlechte Mannschaft, die haben es uns nicht leicht gemacht.“ Bis auf zwei, drei Halbchancen wurden die Heilbrunner FC-Keeper Konstantin Dresen nicht wirklich gefährlich. Erst Florian Kapfhammer schaffte es kurz vor der Pause, ihn zum 1:0 zu überwinden. Er köpfte einen Freistoß für Heilbrunn in die Maschen.

„Der Punktgewinn hilft uns nicht viel, derzeit gibt es einfach keinen Trost“

„Wir hätten uns den Sieg verdient gehabt, weil wir gut gespielt, nichts falsch gemacht haben“, meint der Heilbrunner Coach. Es kam zwar auch in der zweiten Halbzeit nichts Zwingendes mehr heraus. Aber nach hinten brannte überhaupt nichts an, obwohl Lang nicht gerade defensiv wechselte. Er brachte mit Max Specker, Elias Stara und Sebastian Ammer keine zusätzlichen Defensivspieler, um die Führung abzusichern. Doch dann die Situation, die zum derzeitigen Heilbrunner Elend passt: Krinner ließ den Pass in den Strafraum zu, Vincent Bürstner brachte den Ball im Heilbrunne Kasten unter. „Der Punktgewinn hilft uns nicht viel, derzeit gibt es einfach keinen Trost“, sagt Lang.

Heilbrunn nur noch zwei Punkte über den Abstiegsplätzen

Die Heilbrunner bleiben auf Rang zwölf, nur noch zwei Punkte über den direkten Abstiegsplätzen. „Es hilft nichts, wir müssen weitermachen.“

FC Deisenhofen U 23 - SV Bad Heilbrunn 1:1 (0:1)

Tore: 0:1 (45.) Kapfhammer, 1:1 (90.+2) Bürstner, – Schiedsrichter: Dominik Baumgartner (DJK Kammer), – Zuschauer: 80. –

SV Bad Heilbrunn: Sachau, – Auer (65. Krinner), Fl. Schnitzlbaumer, Kapfhammer, Tiedt, – Diemb, Pföderl, Pappritz, M. Schnitzlbaumer (90.+1 Ammer), A. Specker (88. M. Specker), – Lechner (81. Stara).