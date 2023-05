Vorentscheidung über die Aufstiegsrelegation: HSV kämpft in Haidhausen um Rang zwei der Tabelle

Von: Nick Scheder

Teilen

Wieder einsatzbereit: Der Heilbrunner Thomas Pföderl (li.) könnte am Sonntag in Haidhausen auf seiner angestammten Sechser-Position auflaufen. Foto: Andreas Mayr/Archiv © Andreas Mayr/Archiv

Bad Heilbrunn gastiert beim Spitzenspiel der Bezirksliga Süd in Haidhausen. Nach dem Hinspiel ist der HSV aus auf Revanche.

Bad Heilbrunn – Es ist das wohl vorentscheidende Spiel um die Aufstiegsrelegation: Der SV Bad Heilbrunn, Tabellenzweiter der Bezirksliga Süd mit einem Punkt Vorsprung, tritt am Sonntag (14.30 Uhr) beim Dritten SpVgg Haidhausen an. Im direkten Duell könnte also eine Weiche über den zweiten Tabellenplatz gestellt werden. Das Restprogramm beider Klubs besteht aus vermeintlich schwächeren Gegnern. „Wir werden alles geben, um uns den Sieg zu holen“, meint der Heilbrunner Co-Trainer Klaus Kronschnabl.

Bad Heilbrunn will Revanche für das Hinspiel gegen SpVgg 1906 Haidhausen

Der Gedanke an die Aufstiegsrelegation habe allerdings nicht höchste Priorität in der Mannschaft. Vielmehr gehe es darum, die Scharte aus dem Hinspiel auszuwetzen. Da mussten sich die Heilbrunner im Heimspiel gegen Haidhausen nach drei bösen Schnitzern der Hintermannschaft mit 1:4 geschlagen geben. „Das Spiel haben wir total vergeigt, das wollen wir diesmal wettmachen“, stellt Kronschnabl klar.

Dazu gehört sicher auch, auf die Haidhauser Torjäger Gilbert Dieb (21 Treffer) und Francisco Cino Bolona (16) aufzupassen. Die sind für mehr als die Hälfte der 72 Haidhauser Treffer verantwortlich. Kronschnabl: „Die müssen wir bremsen. Wir haben schon gegen Garmisch gezeigt, dass wir das draufhaben.“ Auch HSV-Keeper Hüttl äußerte sich zum Spitzenspiel und betonte: „Wir wollen immer gewinnen.“

Extra-Lob für die Defensive – Kronschnabl: „Unsere Viererkette ist derzeit gut aufgestellt“

Beim 1:1 gegen den 1. FC hatten sie Moritz Müller und Jonas Poniewaz recht gut im Griff. „Unsere Viererkette ist derzeit gut aufgestellt“, sagt Kronschnabl. Da schaden ein paar Alternativen auf der Bank sicher nicht. Auch Allrounder Ludwig Buchmair könnte Verwendung auf einer anderen Position finden.

Dieses Mal sind die Heilbrunner sogar noch besser aufgestellt. André Tiedt und Thomas Pföderl gehören zumindest wieder zum Aufgebot. Der Kader ist komplett – bis auf den urlaubenden Flügelflitzer Maxi Schnitzlbaumer. Für Spannung ist jedenfalls gesorgt. Auch weil Haidhausen zuletzt im Rennen um Platz zwei ein wenig Federn gelassen hat: Während Heilbrunn gegen den Spitzenreiter einen Punkt geholt hatte, musste sich die SpVgg dem FC Deisenhofen U 23 1:2 geschlagen geben. Und überließ damit vorerst dem HSV Rang zwei. (Nick Scheder)

SV Bad Heilbrunn:

Hüttl, – Buchmair, Kapfhammer Fl. Schnitzlbaumer, Diemb, – A. Specker, A. Pappritz, Pföderl, Krinner, – B. Specker, Lechner. – Ammer, Gellner, M. Pappritz, Keilwerth, Fr. Schnitzlbaumer, Gritzuhn, Drotleff, Kiechle, Hillringhaus (ETW).

Busfahrt

Es besteht die Möglichkeit, zum Spiel in Haidhausen im Mannschaftsbus mitzufahren. Abfahrt: 12.15 Uhr am Sportheim.