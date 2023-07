„Daheim sind wir schwer zu schlagen“ - SV Bad Heilbrunn mit Vollgas und Spaß zum Punktspielstart

Von: Nick Scheder

In die Spitze beordert: Ludwig Buchmair soll die gegnerische Abwehr aufmischen. © Scheder

Vier Testspiele, in der Vorbereitung war gut Zug drin, die Mannschaft bleibt zusammen: Der SV Bad Heilbrunn freut sich auf den Beginn des Punktspielbetriebs.

Bad Heilbrunn – Früher als die anderen Bezirksligisten startet Heilbrunn in die neue Saison: Auf Wunsch von Gegner TSV Neuried haben die Gastgeber die Partie auf Donnerstag (20 Uhr) vorgezogen.

Die Münchner Vorstädter haben die Heilbrunner in keiner guten Erinnerung, meint Team-Sprecher Christoph Hüttl. „Wir haben einmal verloren und einmal unentschieden gespielt – die liegen uns nicht.“ Allerdings hat sich die Mannschaft in weiten Teilen verändert, auch der Trainer ist neu. Und Hüttl vermutet, dass sie mit etwas Wut im Bauch anreisen. „Sie haben das letzte Testspiel gegen einen Kreisligisten verloren.“

Team-Sprecher Hüttl setzt auf Heilbrunner Heimstärke

Doch Hüttl, der selbst seine Torhüter-Position zugunsten einer Offensiv-Rolle beim HSV tauscht, glaubt an die Qualitäten seines Teams. „Wenn wir körperlich präsent sind, hinten dicht halten und unseren Stil durchziehen, sind wir schwer zu schlagen –vor allem daheim.“ Mit Vollgas und Spaß auf den Platz, ist die Heilbrunner Devise.

Die Mannschaft hat in der Vorbereitung ein paar Dinge ausprobiert, einige Positionen getauscht. „Wir sind flexibler geworden, haben Alternativen für verschiedene Positionen, können auch mal Rollen tauschen“, sagt Hüttl. Sicher kein Nachteil für die Mannschaft, die allerdings im Vergleich zur Vorsaison effizienter im Abschluss werden sollte.

HSV-Trainer Lang stellt um

Das versucht Trainer Lang unter anderem mit einer Umstellung. Weil durch die Rückkehr von Peter Auer in der Hintermannschaft genügend Spieler zur Verfügung stehen, hat der HSV-Trainer Routinier Ludwig Buchmair in die Spitze beordert. Sicher nicht der Falsche, wenn es darum geht, gegen eine nicht ganz sattelfeste Abwehr anzurennen und Druck zu machen: In der Vorsaison kassierten die Neurieder, die die Saison auf Rang zwölf gerade noch oberhalb der Abstiegsrelegation abschlossen, 55 Gegentreffer.

Bis auf Maximilian Schnitzlbaumer treten die Heilbrunner mit komplettem Kader an. (Nick Scheder)

SV Bad Heilbrunn:

Sachau, – Diemb, Kapfhammer, Fl. Schnitzlbaumer, Tiedt – Krinner, Pappritz, Pföderl, A. Specker, – Buchmair, Gellner, – Hofmann (ETW), Auer, Gritzuhn, Kiechle, Hüttl, B. Specker, Ammer, Lechner, Stara.