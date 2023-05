Geschwächt gegen die Stärksten: Heilbrunn will Garmisch-Partenkirchen „die Meisterfeier vermiesen“

Von: Nick Scheder

Starker Torhüter gegen Garmisch gefragt: Die Heilbrunner Defensive ist personell angezählt, da wird der stärkste Sturm der Liga Keeper Christoph Hüttl sicher gut beschäftigen. Foto: Andreas Mayr © Andreas Mayr

Der SV Bad Heilbunn spielt am Samstag gegen den Tabellenführer 1. FC Garmisch-Partenkirchen, der sich mit einem Sieg zum Meister krönen könnte.

Bad Heilbrunn – Für den 1. FC Garmisch-Partenkirchen sollte man gut gerüstet sein. Die Werdenfelser Fußballer sind unangefochtener Spitzenreiter der Bezirksliga Süd, haben einen furchterregenden Sturm mit Moritz Müller (25 Treffer) und Jonas Poniewaz (19). Insgesamt 74 Tore sind der absolute Bestwert der Spielklasse. Gleiches gilt für die Defensive, die bisher gerade einmal 20 Gegentore zugelassen hat.

„Personelle Hiobsbotschaft“ beim HSV: Zahlreiche Stammspiele fallen gegen Garmisch-Partenkirchen aus

„Die sind gerade richtig im Flow – und können mit dem Spiel bei uns die Meisterschaft klar machen“, sagt Christoph Hüttl, Torwart und Team-Sprecher des SV Bad Heilbrunn. Ein Spitzenspiel am Sonntag (14.15 Uhr) in Heilbrunn, „wenn wir nicht im Training eine personelle Hiobsbotschaft nach der anderen bekommen hätten“, sagt Hüttl.

Etliche Heilbrunner Stammkräfte brachen die Einheit am Donnerstag ab oder tauchten erst gar nicht auf. Vor allem die Verteidiger erwischte es: Andre Tiedt fällt mit muskulären Problemen im Oberschenkel aus. Kevin Diemb ist verletzt und krank gleichzeitig, könnte, wenn es aufwärtsgehen sollte, am Sonntag zur Not ohne Training und Vorbereitung auflaufen.

Walter Lang muss wegen Personalsorgen umbauen: „Das Einzige, wo wir keine Not haben, ist der Angriff“

Und Florian Kapfhammer sagte das Training mit Gliederschmerzen ab. Dabei wäre eine solide Abwehr gegen Garmisch überlebenswichtig. So müssen Ludwig Buchmair und Hannes Kiechle hinten neben Florian Schnitzlbaumer einspringen. Vielleicht auch noch Franz Schnitzlbaumer, um die Abwehr-Viererkette voll zu bekommen.

Allerdings geht es im Heilbrunner Mittelfeld weiter: Thomas Pföderl stieg wegen Schmerzen im Oberschenkel aus dem Training aus. Für ihn müsste Trainer Walter Lang wohl Andreas Specker auf die Sechs zurückziehen, doch auch im offensiven Mittelfeld fallen Maximilian Schnitzlbaumer (Urlaub) und Benedikt Specker aus. Letzterer kann sein Bein seit zwei Wochen nicht richtig belasten, könnte die Zähne eventuell wenigstens für einen Kurzeinsatz zusammenbeißen. Auch Sebastian Ammer ist angeschlagen. „Das Einzige, wo wir keine Not haben, ist der Angriff“, sagt Hüttl. Sowohl Felix Gellner, als auch Max Lechner und Niklas Keilwerth stehen für den Sturm zur Verfügung.

Hüttl verspricht „heißes Derby“ gegen den 1. FC Garmisch-Partenkirchen

Aber gegen Garmisch zähle nur eines: Vollgas, meint Hüttl. „Wir bekommen schon eine gute Mannschaft zusammen, und dann wollen wir ihnen wenigstens die Meisterfeier vermiesen. Meister werden sie sowieso, aber nicht bei uns.“ Er weiß sehr wohl, dass vor allem auch er gefordert sein wird, zumal wenn die Heilbrunner Defensive geschwächt ist. „Da brauchen wir einen guten Torwart“, sagt Hüttl und grinst.

Er rechnet trotz allem mit einem umkämpften Spiel. „Wir hatten immer heiße Derbys in den vergangenen Jahren, es geht vor allem für Garmisch um sehr viel, das wird ein ordentliches Duell.“

SV Bad Heilbrunn:

Hüttl, – Buchmair, Fl. Schnitzlbaumer, Kiechle, A. Pappritz, A. Specker, Krinner, B. Specker (?), Gellner, Ammer (?), Lechner, M. Pappritz, Keilwerth, Fr. Schnitzlbaumer, Gritzuhn, Drotleff, Hillringhaus (ETW).