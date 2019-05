Bad Heilbrunn will gegen Schlusslicht MTV Berg 14. Heimsieg der Saison

HSV will auch das finale Heimspiel gewinnen

von Nick Scheder

Die Mannschaft hat bereits mehr erreicht als erwartet: Der SV Bad Heilbrunn ist vorzeitig Meister der Bezirksliga, hat den Aufstieg in die Landesliga geschafft – und bisher alle 13 Heimspiele gewonnen.

Genau das ist Motivation genug, um an diesem Samstag gegen den MTV Berg (15.30 Uhr) noch einmal Vollgas zu geben: „Wir wollen auch das letzte Heimspiel für uns entscheiden“, verspricht HSV-Sprecher Sebastian Mertens. „Das ist schon etwas wert, alle 14 Heimspiele in der Bezirksliga zu gewinnen.“

Genau diese Einstellung ist es, vor der sich der Heilbrunner Kapitän verneigt. „Jeder ist in jedem Training da, will sich verbessern. Unser Coach hat es geschafft, alle mitzureißen, ich bin wirklich froh, Teil dieses Haufens zu sein“, sagt der 34-Jährige. Für eine besondere Atmosphäre beim letzten Heilbrunner Heimauftritt der Saison sorgen Einlaufkinder der Bambini und F 2-Junioren. Die Spieler werden einzeln aufgerufen und vorgestellt.

Für den Gegner vom Starnberger See geht es um gar nichts mehr. „Aber die wollen noch Gas geben, ihre Serie fortsetzen.“ Das habe ihm der MTV-Trainer versichert, Simon Gebhart ist ein Arbeitskollege von Mertens. Er rechnet mit einem schwungvollen offensiven Fußballspiel. „Es kann nur Gewinner geben.“ Zumal Berg ohnehin eine Mannschaft ist, die eher mitzuspielen versuchen, als sich hinten reinzustellen, meint Mertens.

Damit war der MTV zuletzt recht erfolgreich, machte mit vier Siegen und zwei Unentschieden in den letzten sechs Spielen Boden in der Tabelle gut. In der Offensive gilt es, ein Auge auf Marcel Höhne zu werfen. Der Berger Stürmer hat bisher bereits 14-mal ins Schwarze getroffen. Das Hinspiel verlor der MTV unglücklich durch ein Eigentor. „Da werden sie noch eine Rechnung offen haben“, glaubt Mertens. Doch auch seine Mannschaft hat einen Auftrag: Nicht nur den Sieg im letzten Heimspiel, sondern auch ein Geburtstagsgeschenk für Trainer Walter Lang, der am Freitag seinen Ehrentag feierte. „Es wird sich keiner schonen“, verspricht Mertens. „Außerdem laufen wir in Komplettbesetzung auf.“

SV Bad Heilbrunn:

Hüttl – Fl. Schnitzlbaumer, Mertens, Kapfhammer, T. Forster – Pappritz, Pföderl – M. Schnitzlbaumer, M. Specker, Krinner – Schmöller. – Haslinger (ETW), B. Specker, Gritzuhn, Kiechle.