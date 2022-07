Bayerischer Fußball-Verband führt Zeitstrafe wieder ein – Reaktionen sind gespalten

Zwischen Wahnsinn und Heilmittel

Ab dieser Saison gibt es neben der Gelben und Roten Karte eine weitere Bestrafung. Die Zehn-Minuten-Zeitstrafe gibt ihr Comeback im Amateurfußball.

Bad Tölz-Wolfratshausen – 31 Jahre ist es her, dass in Bayern zuletzt erwachsene Fußballspieler, die sich verbal oder körperlich danebenbenommen hatten, für zehn Minuten vom Platz mussten. 1991 wurde die Zeitstrafe abgeschafft und die gelb-rote Karte eingeführt. Um das Spiel attraktiver zu machen, wie in Berichten aus jener Zeit nachzulesen ist. Nun feiert die Zehn-Minuten-Strafe im Fußball von der C-Klasse bis hinauf zur Landesliga ein Comeback. Bei den Frauen in allen vom Bayerischen Fußball-Verband (BFV) organisierten Spielklassen.

Die gelb-rote Karte gibt es weiterhin, aber womöglich seltener als bisher. Denn „für Vergehen „wo man bis jetzt gesagt hat, Gelb ist zu wenig, aber Rot wäre letztlich zu hart, kann nun eine Zeitstrafe ausgesprochen werden“, erläutert BFV-Schiedsrichter-Obmann Sven Laumer die neue Regel, die bei Trainern und Spielern unterschiedliche Reaktionen hervorruft.

Die Landesliga-Mannschaft des TuS Geretsried bekam die Auswirkungen gleich am ersten Spieltag bei ihrem 5:1-Sieg zu spüren. Gerade fünf Minuten waren in der zweiten Halbzeit gegen SE Freising gespielt, als Schiedsrichter Michel Stölpe dem Geretsrieder Lukas Kellner bedeutete, dass er zehn Minuten aussetzen muss. Kellner, der erst kurz vor der Pause die gelbe Karte gesehen hatte, hatte den Ball gesperrt, was der Unparteiische als Unsportlichkeit wertete. „Das war nicht clever von Lukas“, monierte Trainer Martin Grelics. „Aber früher hätte es dafür vielleicht gelb-rot gegeben – oder mit ein bisschen Fingerspitzengefühl gar nichts.“

Er finde die Zeitstrafe „grundsätzlich nicht verkehrt“, sagt TuS-Kapitän Sebastian Schrills. „Das verhindert vielleicht einiges an gelb-roten und roten Karten.“ In der Hinsicht war der Landesligist in der vorigen Saison gut dabei. „Sieben Mal gelb-rot, das schwächt dich massiv“, räumt Schrills ein. Da sei eine Zeitstrafe allemal besser, als 70 Minuten oder eine halbe Stunde in Unterzahl zu spielen. „Mit weniger Spielern ist die Belastung für den Einzelnen höher, das war vielleicht auch ein Grund, warum bei uns gehäuft Verletzungen aufgetreten sind“, gibt der TuS-Kapitän zu bedenken.

Dieses Problem sieht Walter Lang besonders im Winter auf die Mannschaften zukommen, wenn die Gefahr bestehe, dass der betroffene Spieler auskühle, während er darauf warte, wieder mitspielen zu dürfen. „Für mich ist das ein Wahnsinn, ich weiß nicht, wer sich sowas überlegt“, echauffiert sich der Coach des SV Bad Heilbrunn. „Ich weiß nicht, was der Sinn ist.“ In der Jugend möge eine Zeitstrafe ein probates Mittel „zum Abkühlen“ sein. „Aber wir sind doch erwachsene Menschen“, so Lang.

Der Meinung ist auch Ralf Zahn. „Ich halte das für völlig überflüssig und sinnlos. Es gab ja einen Grund, warum man das abgeschafft hat“, hadert der Trainer des SV Münsing. „Das setzt nur die Schiedsrichter noch mehr unter Druck.“

Anderer Meinung ist Daniel Heidemann vom SV Bad Tölz. Der Fußball-Trainer mit Schiedsrichter-Vergangenheit (er pfiff während seiner aktiven Zeit beim BCF Wolfratshausen im Jugendfußball sowie bei den Herren bis zur Kreisliga) hält die Zeitstrafe für „ein gutes Mittel“, vor allem als erzieherische Maßnahme. „Eine Zeitstrafe in einer empfindlichen Phase spürst du. Bei dem einen oder anderen ist das heilend“, meint Heidemann. Nicht zuletzt durch eine Art selbstregulierende Wirkung: Wenn einer aus der Emotion heraus foult und für eine Weile fehlt, bekomme er Druck von der Mannschaft. „Da brauchst Du als Trainer nichts mehr zu sagen“, glaubt der Tölzer Coach. „Auch wenn manche Spieler beratungs- und strafenresistent sind, man wird damit einige abkühlen.“

Dieser Gedanke hauptsächlich stand wohl Pate, als überlegt wurde, die Zeitstrafe aus der Versenkung hervorzukramen – laut BFV mit „73 Prozent Zustimmung von Vereinsvertretern und -vertreterinnen. Als „Instrument, das sehr positiv auf den sportlichen Umgang am Platz wirken kann“, lobt Sven Laumer die Zehn-Minuten-Strafe im Interview auf der Verbands-Homepage. Thomas Sonnleitner, Schiedsrichter-Obmann im Fußballkreis Zugspitze, glaubt, dass seine Kollegen dank der Regelerweiterung weniger oft die gelb-rote Karte zücken würden. Mit dem Effekt: „Das Spiel wird attraktiver, weil einer nicht mehr gleich für das ganze Spiel ausgeschlossen ist.“

Auch Sonnleitner sieht in der Zeitstrafe vor allem ein Mittel zur Deeskalation. „Wenn es zu hitzig wird, kann man damit schauen, dass man die Spieltemperatur ein bisschen runterbringt. Dafür ist das ein adäquates Mittel“, sagt der 51-Jährige, der mit einem Schmunzeln auf einen weiteren Nutzen hinweist. „Wenn einer arg großen Redebedarf mit dem Schiri hat und alles besser weiß, kann er draußen doch mal zehn Minuten darüber nachdenken, ob er nicht vielleicht selbst den Schiedsrichterschein macht.“

Nicht zuletzt wirkt sich die Zeitstrafe spieltaktisch aus. „Wie geht man damit um, wenn man plötzlich einer weniger ist oder zehn Minuten in Überzahl spielen kann. Damit muss man sich sicher beschäftigen“, meint Günther Mücke, Trainer der DJK Waldram. Der TuS Geretsried erhöhte gegen Freising in Unterzahl zwar auf 2:0, geriet jedoch auch derart ins Schwimmen, dass der 1:2-Anschlusstreffer nicht lange auf sich warten ließ. Lukas Kellner hatte seine Auszeit da zwar bereits abgesessen. Kurz nachdem er wieder mitspielen durfte, nahm ihn Trainer Grelics jedoch erneut vom Platz. Eine Vorsichtsmaßnahme: Denn auf eine Zeitstrafe folgt unweigerlich eine gelb-rote oder eine rote Karte – wenn einer den „Schuss vor den Bug“ (Daniel Heidemann) nicht kapiert hat. (Rudi Stallein)